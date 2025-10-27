Санду: Молдова розглядає лише варіант повноцінного вступу в ЄС без можливого урізання права голосу

Президентка Молдови Мая Санду сказала, що її країна розглядає лише варіант повноцінного вступу в Європейський Союз без можливого урізання права голосу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.
В інтервʼю для Rock FM у неділю Санду сказала, що Молдова перебуває "на етапі, коли потрібно розпочати наступний етап переговорів" про вступ до ЄС.
"Він заблокований через відмову Угорщини щодо України, але ми знаємо, в основному, які реформи потрібно провести. Незалежно від того, чи відкритий офіційний процес, ми продовжуємо працювати над впровадженням цих заходів", – додала вона.
Глава держави сказала, що влада Кишинева прагне повного вступу до Європейського Союзу, відкидаючи ідею "обмеженої інтеграції" без права вето.
"Ми не обговорювали такий варіант. Звичайно, ми хочемо стати повноправними членами Європейського Союзу", – додала Санду.
Нагадаємо, на початку тижня видання Politico повідомило про те, що в Брюсселі з'явився план пожвавлення процесу розширення ЄС, згідно з яким нові члени – зокрема Україна та Молдова – отримають повні права лише після реформи принципів функціонування ЄС.
