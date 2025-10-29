МТСБУ: Зростання обсягів виплат є яскравим свідченням стабільності та відповідальності українських страховиків

За підсумками січня-вересня 2025 року українські страхові компанії виплатили понад 38,9 мільйонів євро як відшкодування потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах (ДТП) за кордоном, спричинених водіями, які мали чинний міжнародний сертифікат "Зелена картка".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

Протягом дев'яти місяців 2025 року було врегульовано 11 300 страхових випадків за "Зеленою карткою". Це на 4% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року (11 772 випадки).

Зменшення кількості врегульованих справ пояснюється тим, що українські автовласники, які тривалий час проживають за кордоном, змушені реєструвати свої транспортні засоби за місцем фактичного проживання та, відповідно, користуватися послугами місцевих страхових компаній.

Обсяг укладених українськими водіями сертифікатів "Зелена картка" також знизився на 4,5% — до 1,08 млн договорів. Обсяг зібраних страхових платежів зменшився на 3,08%, склавши 4,1 млрд грн.

Член правління МТСБУ Олександр Салайчук підкреслив, що зростання обсягів виплат є яскравим свідченням стабільності та відповідальності українських страховиків. Незважаючи на складні економічні обставини, компанії повністю і своєчасно виконують свої міжнародні зобов’язання, забезпечуючи надійний страховий захист українцям за кордоном.

В МТСБУ нагадали, що наявність "Зеленої картки" є обов’язковою умовою для виїзду автомобіля з українською реєстрацією за кордон. Оформлення цього поліса є критично важливим, оскільки потенційні витрати при ДТП за кордоном можуть у десятки разів перевищувати його вартість.