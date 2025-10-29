Nvidia інвестує $1 млрд у Nokia на розвиток проєктів у галузі штучного інтелекту

Американська технологічна компанія Nvidia інвестує $1 млрд у фінську Nokia для прискорення розроблення та розгортання мобільних мереж нового покоління на базі штучного інтелекту. Про це компанії заявили у вівторок, 28 жовтня.

Після цієї новини акції Nokia підскочили на 26%, повідомляє CNBC.

У межах угоди Nokia випустить понад 166 млн нових цінних паперів. Угода забезпечить Nvidia 2,9% акцій фінської компанії. Отримані кошти Nokia скерує на розвиток проєктів у галузі штучного інтелекту, а також загальні корпоративні цілі.

Крім того, Nokia та Nvidia уклали стратегічне партнерство для спільного розроблення технологій зв'язку шостого покоління (6G). Nokia планує адаптувати свої програмні рішення для мереж 5G і 6G під роботу на чипах Nvidia, а також співпрацювати з американською компанією в галузі мережевих технологій для штучного інтелекту.

За останні місяці Nvidia придбала кілька пакетів акцій стратегічних партнерів. У вересні компанія виділила $5 млрд на інвестиції колишньому конкуренту Intel і заявила, що інвестує $100 млрд в OpenAI.

Компанія також вклала $500 млн у стартап Wayve, що займається розробкою безпілотних автомобілів, і $667 млн у британського провайдера хмарних послуг Nscale.