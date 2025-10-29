Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Nvidia інвестує $1 млрд у Nokia на розвиток проєктів у галузі штучного інтелекту

133

Американська технологічна компанія Nvidia інвестує $1 млрд у фінську Nokia для прискорення розроблення та розгортання мобільних мереж нового покоління на базі штучного інтелекту. Про це компанії заявили у вівторок, 28 жовтня.

Після цієї новини акції Nokia підскочили на 26%, повідомляє CNBC.

У межах угоди Nokia випустить понад 166 млн нових цінних паперів. Угода забезпечить Nvidia 2,9% акцій фінської компанії. Отримані кошти Nokia скерує на розвиток проєктів у галузі штучного інтелекту, а також загальні корпоративні цілі.

Крім того, Nokia та Nvidia уклали стратегічне партнерство для спільного розроблення технологій зв'язку шостого покоління (6G). Nokia планує адаптувати свої програмні рішення для мереж 5G і 6G під роботу на чипах Nvidia, а також співпрацювати з американською компанією в галузі мережевих технологій для штучного інтелекту.

За останні місяці Nvidia придбала кілька пакетів акцій стратегічних партнерів. У вересні компанія виділила $5 млрд на інвестиції колишньому конкуренту Intel і заявила, що інвестує $100 млрд в OpenAI.

Компанія також вклала $500 млн у стартап Wayve, що займається розробкою безпілотних автомобілів, і $667 млн у британського провайдера хмарних послуг Nscale.

Nokia, Nvidia
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 29 октября 2025
Вторник, 28 октября 2025
Понедельник, 27 октября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023