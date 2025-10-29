Мінфін на аукціоні з розміщення ОВДП залучив до держбюджету майже 7 млрд грн

Міністерство фінансів України 28 жовтня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 6,9 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"6,9 млрд грн сьогодні залучили до держбюджету через аукціони облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)", - ідеться в повідомленні.

За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 2 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,2 року, 2,1 млрд грн під 17,10% з погашенням через 1,8 року та 2,8 млрд грн під 17,80% з погашенням через 3,2 року.

Зазначається, що у жовтні вже вдалося залучити 64,7 млрд грн в еквіваленті. Від початку 2025 року - 473,1 млрд грн, а з початку повномасштабної війни - понад 1,8 трлн грн.