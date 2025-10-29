Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Мінфін на аукціоні з розміщення ОВДП залучив до держбюджету майже 7 млрд грн

115

Міністерство фінансів України 28 жовтня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 6,9 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"6,9 млрд грн сьогодні залучили до держбюджету через аукціони облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)", - ідеться в повідомленні.

За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 2 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,2 року, 2,1 млрд грн під 17,10% з погашенням через 1,8 року та 2,8 млрд грн під 17,80% з погашенням через 3,2 року.

Зазначається, що у жовтні вже вдалося залучити 64,7 млрд грн в еквіваленті. Від початку 2025 року - 473,1 млрд грн, а з початку повномасштабної війни - понад 1,8 трлн грн.

Мінфін, ОВДП
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 29 октября 2025
Вторник, 28 октября 2025
Понедельник, 27 октября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023