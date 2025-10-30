Чернєв: США застосовують поступову політику тиску на москву, включаючи санкції проти рф та постачання Україні зброї

США застосовують поступову політику тиску на москву, включаючи санкції та постачання Україні зброї, що є ефективним інструментом, але не готові до повного розриву відносин із кремлем.
Про це розповів заступник голови парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі програми «Блог Долгова» на ютуб-каналі Укрінформу.
«Потрібно розуміти, перш за все, позицію Сполучених Штатів, які намагаються з одного боку — закінчити війну і підтримати Україну, з іншого — не допустити повного розвалу росії, аби не відштовхнути її до Китаю», - зазначив він.
Депутат пояснив, що США зберігають прагнення «відтягнути» росію через потенційні економічні зв'язки, через спільні сфери впливу, наприклад, в Арктиці, через купівлю їхніх природних ресурсів і так далі.
«Ось ці три взаємовиключні, фактично, проблеми ускладнюють закінчення війни», - наголосив Чернєв.
За його словами, Трамп веде поступову політику щодо москви: санкції, постачання зброї та конфіскація активів — все це кроки, які збільшують тиск на росію. Але повного розриву відносин з путіним не буде, оскільки США мають стратегічні інтереси.
Чернєв також зауважив, що хоча очікувати різких змін не варто, поступовий тиск дає результат.
«Я думаю, що ось так поступово і воно буде розвиватися, і ви бачите, в принципі воно працює. Томагавки, навіть на політичному рівні, змусили путіна подзвонити до Трампа з проханням про відстрочку», - сказав він.
Водночас політик висловив думку, що неготовність російської сторони говорити про мир у Будапешті призвела до того, що «ми побачили і санкції проти Роснєфті та Лукойла».
Заступник голови комітету також висловив переконання, що санкції проти відповідних російських компаній не стануть останніми заходами США щодо кремля.
