Чернєв: За роки війни європейські партнери допомогли Україні на меншу суму, ніж витратили на закупівлю енергоресурсів у росії

Накладення повного ембарго на російські енергоносії може призвести до ослаблення економіки Європейського Союзу, що в свою чергу зменшить фінансову підтримку України.
Таку думку висловив заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі програми «Блог Долгова» на ютуб-каналі Укрінформу.
«Санкції завжди працюють в обидві сторони. І на тих, на кого вони накладені, і на тих, хто їх накладає. Тому що це порушення торговельного балансу між країнами», — зазначив він.
Політик зауважив, що він би хотів, аби всі санкції щодо росії були введені відразу. Як приклад він навів історію після Другої світової війни, коли були введені ембарго на закупівлю нафти та інших природних ресурсів. Проте, за словами Чернєва, Європа, поступово вводячи санкції, намагається уникнути шкоди своїй економіці, адже залежить від російських енергоносіїв.
«Європа поступово відмовляється від російських енергоносіїв та інших мінералів рф, щоб не нашкодити своїй економіці. Якщо буде удар по економіці Європейського Союзу, це зробить його слабшим і зменшить обсяги допомоги Україні», — зазначив заступник голови парламентського комітету.
Він також висловив стурбованість тим, що за чотири роки війни європейські партнери допомогли Україні на меншу суму, ніж витратили на закупівлю енергоресурсів у росії (близько 200 мільярдів євро).
«Це реалії, бо для того, щоб допомагати нам, треба, щоб працювали економіки, зароблялися гроші, у тому числі й на ресурсах росії», — додав парламентарій.
Водночас він нагадав, що було ухвалено рішення, що Європейський Союз має відмовитися від російських енергоносіїв до 2026 року.
Чернєв вважає це великою геополітичною поразкою для кремля, а особливо для володимира путіна.
