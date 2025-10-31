СБУ: Сучасні дрони Sea Baby застосовуються не як камікадзе, а як багатоцільові платформи

Морські дрони Служби безпеки України покращились в бойовому навантаженні й далекобійності, зрісши до 2 тонн та понад 1500 км відповідно. Про це у відповідь на запит LIGA.net повідомила пресслужба відомства.

Перше застосування такого озброєння сталося у 2022 році під час атаки на кораблі Чорноморського флоту рф у Севастопольській бухті, й з того часу ці безпілотники постійно еволюціонують й вдосконалюються, розповіли в СБУ.

"Сучасні дрони Sea Baby використовуються вже не як дрони-камікадзе, а як багатоцільові платформи. На них розміщено різне озброєння, що дає можливість вражати кораблі ворожого флоту та інші військові цілі на морі. Sea Baby нового покоління здатні виконати завдання і повернутися назад", – зазначили у відомстві.

Спецслужба розповіла про таку еволюцію її морських дронів:

→ перші прототипи мали бойове навантаження (обсяг вибухових речовин. – Ред.) у 450 кілограмів, у першому поколінні Sea Baby цей показник зріс до 930 кг, а в сучасних дронах сягнув до 2000 кг (2 тонн);

→ змінилась і дальність: спочатку вона становила до 1000 кілометрів, у першому поколінні збільшилась до 1100 км, а в сучасних версіях морських безпілотників становить більш ніж 1500 км.

"Нова модифікація дрона СБУ Sea Baby – це більш потужна та маневрена багатоцільова платформа, яка вже пройшла випробування в різних місіях у Чорному морі", – зазначили в СБУ.

За її словами, далекобійні дрони багаторазового застосування мають потужніші двигуни, сучасні системи навігації й оновлену систему зв'язку.

Такі безпілотники споряджені додатковим захисним обладнанням й можуть нести на собі різні типи озброєнь, у тому числі ракетні системи залпового вогню "Град", ударні FPV-дрони, а також турелі, які можуть працювати проти ворожих гелікоптерів та патрульних човнів, зазначили у відомстві.

"Наші дрони змінили розклад сил на Чорному морі й довели свою результативність. Нове покоління Sea Baby – ще ефективніше. Тому робота з очищення Чорного моря від російського флоту триватиме й надалі. Ворог відчує на собі всю міць наших технологічних розробок", – зазначав глава СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.