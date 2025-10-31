Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Технології

RSS

СБУ: Сучасні дрони Sea Baby застосовуються не як камікадзе, а як багатоцільові платформи

122

Морські дрони Служби безпеки України покращились в бойовому навантаженні й далекобійності, зрісши до 2 тонн та понад 1500 км відповідно. Про це у відповідь на запит LIGA.net повідомила пресслужба відомства.

Перше застосування такого озброєння сталося у 2022 році під час атаки на кораблі Чорноморського флоту рф у Севастопольській бухті, й з того часу ці безпілотники постійно еволюціонують й вдосконалюються, розповіли в СБУ.

"Сучасні дрони Sea Baby використовуються вже не як дрони-камікадзе, а як багатоцільові платформи. На них розміщено різне озброєння, що дає можливість вражати кораблі ворожого флоту та інші військові цілі на морі. Sea Baby нового покоління здатні виконати завдання і повернутися назад", – зазначили у відомстві.

Спецслужба розповіла про таку еволюцію її морських дронів:

→ перші прототипи мали бойове навантаження (обсяг вибухових речовин. – Ред.) у 450 кілограмів, у першому поколінні Sea Baby цей показник зріс до 930 кг, а в сучасних дронах сягнув до 2000 кг (2 тонн);

→ змінилась і дальність: спочатку вона становила до 1000 кілометрів, у першому поколінні збільшилась до 1100 км, а в сучасних версіях морських безпілотників становить більш ніж 1500 км.

"Нова модифікація дрона СБУ Sea Baby – це більш потужна та маневрена багатоцільова платформа, яка вже пройшла випробування в різних місіях у Чорному морі", – зазначили в СБУ.

За її словами, далекобійні дрони багаторазового застосування мають потужніші двигуни, сучасні системи навігації й оновлену систему зв'язку.

Такі безпілотники споряджені додатковим захисним обладнанням й можуть нести на собі різні типи озброєнь, у тому числі ракетні системи залпового вогню "Град", ударні FPV-дрони, а також турелі, які можуть працювати проти ворожих гелікоптерів та патрульних човнів, зазначили у відомстві.

"Наші дрони змінили розклад сил на Чорному морі й довели свою результативність. Нове покоління Sea Baby – ще ефективніше. Тому робота з очищення Чорного моря від російського флоту триватиме й надалі. Ворог відчує на собі всю міць наших технологічних розробок", – зазначав глава СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.

СБУ, дрони, Sea Baby
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 31 октября 2025
Четверг, 30 октября 2025
Среда, 29 октября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023