Німеччина: Україна потребує інвестицій в енергетичний сектор і насамперед у сферу автономності

Німеччина готова ділитися з Україною технологіями децентралізованого теплопостачання, щоб підвищити стійкість систем опалення до російських атак.

Про це заявила федеральна міністерка економічного розвитку та співробітництва Німеччини Рім Алабалі Радован під час брифінгу за результатами зустрічі з віцепремʼєр-міністром з відновлення України - міністром розвитку громад та територій Олексієм Кулебою, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Алабалі Радован констатувала, що росія наразі завдає по Україні найважчих ударів з початку війни, а вночі, коли вона була на шляху до Києва, відбулась російська атака на енергетичну інфраструктуру України.

У цьому контексті федеральна міністерка запевнила, що Україна може покластися на допомогу Німеччини не лише у військовій, а й у цивільній сфері.

«Ми говорили (з віцепрем’єром Кулебою - ред.) про те, що особливо потрібно Україні напередодні зими… Україна потребує інвестицій в енергетичний сектор і насамперед у сферу автономності, щоб її оптимізувати. Ми говорили про те, що Україна може скористатися німецькими технологіями децентралізації теплопостачання. Сьогодні вранці ми побачили справжній приклад того, як це вже працює - у майстернях, на житлових об’єктах», - сказала Алабалі Радован.

Вона додала, що також на території тренінгового центру ДСНС побачила використання роботизованих систем пожежогасіння та порятунку людей німецької компанії Alpha Robotics.

«З огляду на подвійні удари, які здійснює Росія, це дуже важливо для проведення рятувальних і пожежних операцій. Ми інвестуємо у порятунок життя в Україні», - акцентувала федеральна міністерка.