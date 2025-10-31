Німеччина: Україна потребує інвестицій в енергетичний сектор і насамперед у сферу автономності

Німеччина готова ділитися з Україною технологіями децентралізованого теплопостачання, щоб підвищити стійкість систем опалення до російських атак.
Про це заявила федеральна міністерка економічного розвитку та співробітництва Німеччини Рім Алабалі Радован під час брифінгу за результатами зустрічі з віцепремʼєр-міністром з відновлення України - міністром розвитку громад та територій Олексієм Кулебою, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Алабалі Радован констатувала, що росія наразі завдає по Україні найважчих ударів з початку війни, а вночі, коли вона була на шляху до Києва, відбулась російська атака на енергетичну інфраструктуру України.
У цьому контексті федеральна міністерка запевнила, що Україна може покластися на допомогу Німеччини не лише у військовій, а й у цивільній сфері.
«Ми говорили (з віцепрем’єром Кулебою - ред.) про те, що особливо потрібно Україні напередодні зими… Україна потребує інвестицій в енергетичний сектор і насамперед у сферу автономності, щоб її оптимізувати. Ми говорили про те, що Україна може скористатися німецькими технологіями децентралізації теплопостачання. Сьогодні вранці ми побачили справжній приклад того, як це вже працює - у майстернях, на житлових об’єктах», - сказала Алабалі Радован.
Вона додала, що також на території тренінгового центру ДСНС побачила використання роботизованих систем пожежогасіння та порятунку людей німецької компанії Alpha Robotics.
«З огляду на подвійні удари, які здійснює Росія, це дуже важливо для проведення рятувальних і пожежних операцій. Ми інвестуємо у порятунок життя в Україні», - акцентувала федеральна міністерка.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023