WSJ: Китай поставив росії понад трьох мільйонів електродвигунів, які використовуються у виробництві дронів

Китай поставив країні-агресору росії понад трьох мільйонів електродвигунів, які використовуються у виробництві безпілотників, у тому числі FPV-дронів. Про це пише американське видання The Wall Street Journal.

Видання посилається на доповідь українського Центру оборонних реформ. У документах йдеться, що тільки у 2024 році китайська компанія Shenzhen Kiosk Electronic продала рф не менше 3,3 мільйона електродвигунів.

Відзначається, що ці мотори можуть застосовувати у виробництві не тільки безпілотників, але і пральних машин, електросамокатів та насосів. Однак співробітники центру з’ясували, що кінцевим одержувачем моторів стала російська компанія "рустакт". Вона була зареєстрована в лютому 2022 року і спеціалізується на виробництві дронів з видом від першої особи. У 2024 році компанія потрапила до санкційного списку Європейського союзу.

Попри це, "рустакт" активно продовжує свою діяльність. У доповіді йдеться, що з липня 2023 року по лютий 2025 року компанія "рустакт" закупила товарів подвійного призначення на майже 300 млн доларів, з яких 83 млн доларів були витрачені на постачання електродвигунів.

У Центрі оборонних реформ підкреслили, що масштаби постачань електродвигунів вказують на те, що компанія "рустакт" є не тільки виробником безпілотників, але і логістичним центром для інших виробників БПЛА у рф.