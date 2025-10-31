Трамп запропонував Китаю угоду щодо нафти та газу

Президент Дональд Трамп після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном і наступного оголошення пом'якшень у торговельному конфлікті між КНР та США, запропонував Китаю угоду щодо нафти та газу. Про це президент Сполучених Штатів написав на Truth Social, передає УНН.
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін у четвер досягли розуміння щодо пом'якшення торговельного конфлікту між Вашингтоном і Пекіном. Згодом президент Дональд Трамп натякнув на можливість нафтогазової угоди між Аляскою та Китаєм. У своєму повідомленні в Truth Social, Трамп оглосив про велику енергетичну угоду, що стосується Аляски.
«Китай також погодився розпочати процес закупівлі американської енергетики. Фактично, може відбутися дуже масштабна угода щодо закупівлі нафти та газу у великого штату Аляска», - зазначив Дональд Трамп.
Потенціал цієї енергетичної угоди мають вивчити міністр енергетики Кріс Райт та міністр внутрішніх справ Дуг Бургум разом зі своїми відповідними енергетичними командами.
Заява нафтогазової угоди наразі виглядає спроба змінити курс у відносинах, після значних скорочень у попередній період. На початку року імпорту нафти з США до Китаю було суттєво скорочено.
У квітні китайські нафтопереробні заводи скоротили імпорт американської нафти приблизно на 90 відсотків на тлі ескалації торговельної напруженості зі Сполученими Штатами. Це призвело до різкого зростання імпорту сирої нафти з Канади, причому Китай імпортував 7,3 мільйона барелів сирої нафти з порту Ванкувер у березні, пишуть ЗМІ.
Упродовж року торговельна напруженість між США та Китаєм швидко загострилася, і обидві країни запровадили митні тарифи. Серед них: 44-відсоткове обмеження з боку Китаю на експорт американської сої. Оскільки соєві боби становлять близько 14% від загального обсягу сільськогосподарського експорту США, це стало величезним ударом для місцевих фермерів.
