Експерт: Європа фіксує зростання припливу молодих українських чоловіків призовного віку

Європа фіксує зростання припливу молодих українських чоловіків призовного віку. Це викликає занепокоєння в Польщі та Німеччині, але водночас допомагає заповнити дефіцит робочої сили. Про це в ефірі телеканалу "Апостроф" розповів кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Іван Ус.
За словами експерта, для європейських країн така тенденція має двоякий характер: з одного боку, політики й громадськість іноді занепокоєні "непомірним припливом молодих чоловіків", з іншого — економіка потребує робочих рук, і українці швидко інтегруються у суспільство.
"Вони абсолютно нормально толеруються з культурою, яка є в цих країнах. І навпаки — ці держави бачать, що, на відміну від біженців з інших країн, українці є гарним доповненням, яке не створює проблем європейським країнам", — зазначив Ус.
Він наголосив, що українці ментально близькі до європейців і швидко адаптуються, на відміну від мігрантів з Азії чи Африки, які часто не інтегруються й створюють соціальні напруження.
На думку економіста, ситуація вигідна для Європи, оскільки українці допомагають компенсувати брак робочої сили й знижують ризики посилення позицій крайніх правих партій. Критика, за словами Уса, найчастіше пов’язана не зі статтю чи віком мігрантів, а з навантаженням на соціальні системи приймаючих країн.
"Вони хочуть, щоб біженці працювали, а не отримували соціальні виплати. Це, власне, основна претензія до всіх біженців, які приїжджають до Європи", — пояснив експерт.
Він зауважив, що політики, невдоволені напливом українців, часто маніпулюють соціальними темами, але реальна проблема — це дефіцит робочих рук. Українці ж належать до іншої категорії мігрантів — тих, хто прагне адаптуватися до нового середовища, а не нав’язати свою культуру.
"Давайте відрізняти тих, хто приїхав насаджувати свою культуру, від тих, хто приїхав асимілюватися і пристосуватися до вашої. А Україна — це якраз друга група", — наголосив Ус.
Водночас він визнав, що для України це проблема, адже молодь виїжджає, але для Європи — вигідне поповнення робочої сили. На думку експерта, повернення українців стане можливим лише за умови створення реальних перспектив удома.
"Якщо в Україні буде чіткий меседж, що перспективи тут є, я більш ніж впевнений, що всі, хто народилися тут, захочуть повернутися. Найголовніше, щоб було відчуття того, що тут є перспектива", — підсумував він.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023