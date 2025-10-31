Войти

Експерт: Європа фіксує зростання припливу молодих українських чоловіків призовного віку

103

Європа фіксує зростання припливу молодих українських чоловіків призовного віку. Це викликає занепокоєння в Польщі та Німеччині, але водночас допомагає заповнити дефіцит робочої сили. Про це в ефірі телеканалу "Апостроф" розповів кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Іван Ус.

За словами експерта, для європейських країн така тенденція має двоякий характер: з одного боку, політики й громадськість іноді занепокоєні "непомірним припливом молодих чоловіків", з іншого — економіка потребує робочих рук, і українці швидко інтегруються у суспільство.

"Вони абсолютно нормально толеруються з культурою, яка є в цих країнах. І навпаки — ці держави бачать, що, на відміну від біженців з інших країн, українці є гарним доповненням, яке не створює проблем європейським країнам", — зазначив Ус.

Він наголосив, що українці ментально близькі до європейців і швидко адаптуються, на відміну від мігрантів з Азії чи Африки, які часто не інтегруються й створюють соціальні напруження.

На думку економіста, ситуація вигідна для Європи, оскільки українці допомагають компенсувати брак робочої сили й знижують ризики посилення позицій крайніх правих партій. Критика, за словами Уса, найчастіше пов’язана не зі статтю чи віком мігрантів, а з навантаженням на соціальні системи приймаючих країн.

"Вони хочуть, щоб біженці працювали, а не отримували соціальні виплати. Це, власне, основна претензія до всіх біженців, які приїжджають до Європи", — пояснив експерт.

Він зауважив, що політики, невдоволені напливом українців, часто маніпулюють соціальними темами, але реальна проблема — це дефіцит робочих рук. Українці ж належать до іншої категорії мігрантів — тих, хто прагне адаптуватися до нового середовища, а не нав’язати свою культуру.

"Давайте відрізняти тих, хто приїхав насаджувати свою культуру, від тих, хто приїхав асимілюватися і пристосуватися до вашої. А Україна — це якраз друга група", — наголосив Ус.

Водночас він визнав, що для України це проблема, адже молодь виїжджає, але для Європи — вигідне поповнення робочої сили. На думку експерта, повернення українців стане можливим лише за умови створення реальних перспектив удома.

"Якщо в Україні буде чіткий меседж, що перспективи тут є, я більш ніж впевнений, що всі, хто народилися тут, захочуть повернутися. Найголовніше, щоб було відчуття того, що тут є перспектива", — підсумував він.

