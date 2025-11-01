Адвокат: В деяких випадках розшук в ТЦК та СП можна "прибрати" дистанційно

В деяких випадках розшук в ТЦК та СП можна "прибрати" дистанційно. Але ситуації бувають різні, і комусь зробити це не вдається.

Кому можуть "зняти" розшук без відвідування ТЦК та СП, якщо в Резерв+ є порушення правил мобілізації, в коментарі РБК-Україна розповідає старший юрист, адвокат юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Вікторія Косюк.

Знятися з розшуку в ТЦК дистанційно можна, але спочатку потрібно з’ясувати, чи наявні в ТЦК та СП відомості про притягнення людини до адмінвідповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, каже Вікторія Косюк.

"Притягати до відповідальності можуть за статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дата, номер, короткий зміст протоколу та/або постанови про адміністративне правопорушення)", – каже фахівець.

Щоб перевірити це, треба звернутись із запитом до ТЦК та СП.

"Якщо ж у відповіді ТЦК буде вказано, що особа не була притягнена до адмінвідповідальності: ні протокол про адміністративне правопорушення, ані постанова відносно нього не складалися, то відомості до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів внесені безпідставно. А тому і направлення звернення до Нацполіції для здійснення адмінзатримання та доставлення особи до ТЦК та СП є протиправним", – зазначає вона.

Щоб "зняти" розшук в ТЦК та СП дистанційно, у цій ситуації можна звернутись поштою до ТЦК та СП із заявою про виключення даних про порушення правил військового обліку.

Згідно п. 79 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487 ТЦК та СП зобов’язане повідомити Національну поліцію про відсутність підстав для адмінзатримання та доставлення тих, щодо кого надсилалося звернення.

Але не завжди ТЦК та СП реагують на такі заяви, зазначає Вікторія Косюк. Тому у разі негативної відповіді на заяву, вона радить звертатись до адміністративного суду з позовом, в якому просити:

визнати протиправними та незаконними дії ТЦК та СП щодо внесення відомостей про порушення особою правил військового обліку до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів;

визнати протиправними та незаконними дії ТЦК та СП щодо направлення звернення до органів Національної поліції для здійснення адміністративного затримання та доставлення особи до ТЦК та СП;

зобов'язати ТЦК та СП виключити відомості про порушення особою правил військового обліку з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Якщо проаналізувати практику суду, можна побачити, що все частіше позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі.

"Розглянемо іншу відповідь ТЦК та СП: наявні відомості про притягнення особи до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме: складена постанова про адміністративне правопорушення", – пояснює співрозмовниця.

У цьому випадку є два варіанти, як "зняти" розшук ТЦК та СП.

Якщо особа погоджується із вказаною вище постановою, то вона може сплатити штраф безпосередньо у застосунку "Резерв+", після чого ТЦК та СП повинне звернутись до Національної поліції та повідомити про відсутність підстав для адміністративного затримання та доставлення особи до ТЦК та СП.

ТЦК та СП вчиняє дії для "зняття" розшуку не завжди. У разі незгоди із зазначеною вище постановою, фахівець рекомнедує звернутись до суду із адміністративним позовом, у якому просити скасувати постанову та закрити провадження у справі.

"Зазначаю, що є лише 10 днів з дня винесення постанови для її оскарження. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено", – додає адвокат ЮК "Муренко, Курявий і Партнери".

Після того, як адмінпозов буде задоволено, вона рекомендує звернутись до ТЦК та СП із заявою, у якій просити: виключити дані про порушення правил військового обліку та направити повідомлення до Нацполіції про відсутність підстав для адміністративного затримання та доставлення особи до ТЦК та СП. Обов’язково до цієї заяви треба додати рішення суду, яким задоволено позов.