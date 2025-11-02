росія ввела санкції проти українських високопосадовців

російський уряд вирішив "покарати" українських високопосадовців, ввівши проти них "санкції". Як заявили у кремлі, "санкції" проти українських чиновників матимуть економічний характер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "постанову" російського уряду.
Хто потрапив до так званого "санкційного списку" росіян:
Також до "списку" потрапили генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков, ексзаступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма, директорка Офісу реформ Тетяна Ковтун та урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко.
Усім перерахованим у російському "списку" заборонено в'їзд до росії, а їхнє майно та рахунки на російській території (за умови наявності таких) будуть заарештовані та націоналізовані (простіше кажучи, вкрадені).
