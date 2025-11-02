росія ввела санкції проти українських високопосадовців

російський уряд вирішив "покарати" українських високопосадовців, ввівши проти них "санкції". Як заявили у кремлі, "санкції" проти українських чиновників матимуть економічний характер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "постанову" російського уряду.

Хто потрапив до так званого "санкційного списку" росіян:

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко;

міністр фінансів України Сергій Марченко;

міністр економіки України Олексій Соболєв;

радник міністра оборони України Олександр Кубраков;

ексміністр юстиції України Денис Малюська;

ексміністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Також до "списку" потрапили генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков, ексзаступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма, директорка Офісу реформ Тетяна Ковтун та урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко.

Усім перерахованим у російському "списку" заборонено в'їзд до росії, а їхнє майно та рахунки на російській території (за умови наявності таких) будуть заарештовані та націоналізовані (простіше кажучи, вкрадені).