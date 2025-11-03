ЦПД: У росії зафіксовано зниження споживання основних продуктів харчування

Війна проти України та західні санкції почали відчутно бити по кишенях росіян. Уперше за багато років у росії зафіксовано зниження споживання основних продуктів харчування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
За даними центру, проблеми російської економіки, спричинені війною та міжнародними санкціями, призвели до скорочення споживання продовольства.
За останні два місяці росіяни з’їли:
Водночас витрати на продукти зросли - через стрімке подорожчання харчів. Це означає, що навіть за більших витрат росіяни можуть дозволити собі менше.
Попри заяви кремлівської пропаганди про "зростання доходів" і "стійкість економіки", реальність свідчить про зворотне - пересічні громадяни РФ змушені буквально "затягувати паски".
"Єдина причина погіршення життя росіян - продовження війни проти України, яка потребує дедалі більше витрат, які кремль витягає з гаманців своїх підданих", - наголосили в ЦПД.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023