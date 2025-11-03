ЦПД: У росії зафіксовано зниження споживання основних продуктів харчування

Війна проти України та західні санкції почали відчутно бити по кишенях росіян. Уперше за багато років у росії зафіксовано зниження споживання основних продуктів харчування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

За даними центру, проблеми російської економіки, спричинені війною та міжнародними санкціями, призвели до скорочення споживання продовольства.

За останні два місяці росіяни з’їли:

на 9% менше гречки та м’яса,

на 10% менше рису,

випили на 8% менше молока.

Водночас витрати на продукти зросли - через стрімке подорожчання харчів. Це означає, що навіть за більших витрат росіяни можуть дозволити собі менше.

Попри заяви кремлівської пропаганди про "зростання доходів" і "стійкість економіки", реальність свідчить про зворотне - пересічні громадяни РФ змушені буквально "затягувати паски".

"Єдина причина погіршення життя росіян - продовження війни проти України, яка потребує дедалі більше витрат, які кремль витягає з гаманців своїх підданих", - наголосили в ЦПД.