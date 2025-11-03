Вloomberg: ОПЕК+ планує невелике збільшення нафтовидобутку у грудні

Альянс ОПЕК+ планує схвалити чергове, але невелике збільшення нафтовидобутку у грудні. Делегати організації повідомляють, що рішення буде ухвалено на онлайн-засіданні в неділю, і має на меті обережне повернення групи до ринкових позицій. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.
Очікується, що члени альянсу на чолі з Саудівською Аравією ратифікують підвищення видобутку приблизно на 137 тисяч барелів на добу. Цей темп відповідає поступовій стратегії ОПЕК+, яка відновлює частину зупиненого два роки тому обсягу у 1,65 мільйона барелів на день.
Засідання проходить у складних умовах: на росію, одного з лідерів альянсу, чиниться дедалі більший тиск через санкції США, запроваджені проти двох її головних нафтових компаній.
Хоча це тимчасово підтримало ціни, які раніше впали до п’ятимісячного мінімуму, експерти вважають, що реальний вплив санкцій ще зарано оцінювати.
На цьому тлі ціна Brent залишається нижче 65 доларів за барель, а ринок демонструє ознаки надлишку. Деякі аналітики, зокрема Trafigura Group, фіксують накопичення запасів у танкерах, тоді як Міжнародне енергетичне агентство прогнозує перевищення пропозиції над попитом більш ніж на 3 мільйони барелів на добу у поточному кварталі.
Попри застереження щодо можливого падіння цін нижче 60 доларів, які висловлюють Goldman Sachs та JPMorgan Chase, ОПЕК+ дотримується курсу на "помірне відновлення видобутку", аргументуючи це стабільними ринковими основами та низьким рівнем запасів.
