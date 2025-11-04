Третьякова: Власне ми в комітеті опрацьовуємо нову редакцію закону "Про оплату праці"

У парламенті напрацьовують новий механізм визначення мінімальної заробітної плати в Україні.

Про це розповіла голова Комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова під час форуму "Діалог влади з бізнесом: нові можливості для розвитку ММСП".

За її словами, нині відновилася дискусія щодо визначення мінімальної зарплати.

"Власне ми в комітеті опрацьовуємо нову редакцію закону "Про оплату праці", де досі закладена застаріла радянська процедура", — повідомила Третьякова.

Вона зазначила, що нині в Україні ані профспілки, ані роботодавці не мають впливу на процес осучаснення оплати праці. У бюджеті на наступний рік уряд пропонує знову встановити мінімальну заробітну плату у заниженому розмірі. Це є порушенням закону про оплату праці.

"У нас є норма закону, згідно з якою мінімальна зарплата не може бути нижчою, ніж прожитковий мінімум з відповідними податками. Прожитковий мінімум зараз на рівні 9700 грн з податками. Тобто мінімальна зарплата до оподаткування має становити 9,7 тис. — близько 10 тис. грн", — заявила нардеп.

Керівниця комітету також пояснила, що рівень мінімальної зарплати впливає на економічні показники доволі глобально. Лише за рахунок підвищення мінімальної зарплати економіка може отримати додаткові 30–40 млрд грн, якщо встановити її в реальному вимірі.

Третьякова додала, що нардепи дискутують щодо того, чи треба встановлювати тільки місячну плату чи ми можна встановити її для роботодавця навіть у годинному еквіваленті "і чи мають вони бути рівними". Тобто якщо декларується зарплата, наприклад, 8 тис. грн, то погодинна оплата випливатиме відповідно у розмірі 32 грн.

У законопроєкті про держбюджет на 2026 рік мінімальна заробітна плата буде на рівні 8,647 тис. грн. Нині вона становить 8 тис. грн.