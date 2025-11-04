НБУ: Наразі український ринок надає обмежене страхове покриття, насамперед для рухомого та нерухомого майна

Національний банк України провів чергову онлайн-зустріч із керівниками підприємств, які беруть участь в опитуваннях щодо ділових очікувань бізнесу.

Про це повідоммла пресслужба НБУ, передає Укрінформ.

Зазначається, що у заході взяли участь 129 представників 120 компаній із більшості регіонів та секторів економіки.

Під час зустрічі учасникам представили оцінку поточного стану економіки, оновлений макропрогноз НБУ та обговорили монетарну і валютно-курсову політику, міжнародну співпрацю та поступ валютної лібералізації.

Окрему увагу приділили питанню страхування воєнних ризиків. Так, в умовах повномасштабної війни інвесторам потрібні гарантії захисту капіталу. Наразі український ринок надає обмежене страхове покриття, насамперед для рухомого та нерухомого майна, однак кількість таких продуктів є недостатньою через високу ймовірність настання ризиків і складність перестрахування.

У Нацбанку зауважують, що Міністерство економіки наразі супроводжує створення короткострокового механізму покриття воєнних ризиків, який планується запустити з початку наступного року за участю Експортно-кредитного агентства. Паралельно опрацьовується довгострокове рішення, що передбачатиме меншу залежність від бюджету та зможе діяти після завершення активних бойових дій.

Крім того, фахівці НБУ надали бізнесу роз’яснення та відповіли на запитання учасників щодо економічної ситуації, фінансової стабільності, валютного ринку та регулювання небанківського сектору.

Нацбанк закликав підприємців долучатися до щомісячних онлайн-опитувань через мобільний застосунок "Щомісячні опитування підприємств" у Google Play та Apple Store.