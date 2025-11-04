Експертка: Системна проблема боргів на ринку електроенергії гальмує розвиток зеленої енергетики в Україні

Системна проблема боргів на ринку електроенергії та відсутність гарантованого фінансування виробників з ВДЕ гальмують розвиток зеленої енергетики в Україні.

Як пише РБК-Україна, про це заявила партнерка ЮК Altelaw & Sempra, голова правового комітету Української вітроенергетичної асоціації Ольга Савченко.

За її словами, держава має забезпечити фінансову стійкість галузі через передбачення коштів на підтримку ВДЕ у тарифній політиці НЕК "Укренерго".

Потрібно закладати апріорі кошти на дофінансування ВДЕ, зазначила юристка. Були гарні приклади, коли кошти з продажу права міждержавного перетину на експорт електричної енергії, який отримує НЕК "Укренерго", розподілялися частково на оплату перед ВДЕ.

"Була чудова практика профіциту коштів у тарифі на диспетчеризацію і перерозподіл цих коштів на оплату. Мені здається, що коли є можливість, треба ці механізми знову ж таки застосовувати", - сказала Савченко.

Експертка наголосила, що тариф НЕК "Укренерго" має передбачати повне покриття витрат "Гарантованого покупця" на оплату електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел.

"Я вважаю, що 100% має бути закладена, повністю передбачена оплата тарифу в тій частині, в якій має оплачувати його НЕК "Укренерго" "Гарантованому покупцю", аби він міг розрахуватися з виробниками з ВДЕ. Це надважливо. І ці кошти справді мають розподілятися на сплату перед виробниками з ВДЕ", - підкреслила вона.