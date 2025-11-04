Експертка: Системна проблема боргів на ринку електроенергії гальмує розвиток зеленої енергетики в Україні

Системна проблема боргів на ринку електроенергії та відсутність гарантованого фінансування виробників з ВДЕ гальмують розвиток зеленої енергетики в Україні.
Як пише РБК-Україна, про це заявила партнерка ЮК Altelaw & Sempra, голова правового комітету Української вітроенергетичної асоціації Ольга Савченко.
За її словами, держава має забезпечити фінансову стійкість галузі через передбачення коштів на підтримку ВДЕ у тарифній політиці НЕК "Укренерго".
Потрібно закладати апріорі кошти на дофінансування ВДЕ, зазначила юристка. Були гарні приклади, коли кошти з продажу права міждержавного перетину на експорт електричної енергії, який отримує НЕК "Укренерго", розподілялися частково на оплату перед ВДЕ.
"Була чудова практика профіциту коштів у тарифі на диспетчеризацію і перерозподіл цих коштів на оплату. Мені здається, що коли є можливість, треба ці механізми знову ж таки застосовувати", - сказала Савченко.
Експертка наголосила, що тариф НЕК "Укренерго" має передбачати повне покриття витрат "Гарантованого покупця" на оплату електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел.
"Я вважаю, що 100% має бути закладена, повністю передбачена оплата тарифу в тій частині, в якій має оплачувати його НЕК "Укренерго" "Гарантованому покупцю", аби він міг розрахуватися з виробниками з ВДЕ. Це надважливо. І ці кошти справді мають розподілятися на сплату перед виробниками з ВДЕ", - підкреслила вона.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023