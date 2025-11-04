НБУ: Обсяги приватних грошових переказів в Україну значно зменшилися

Обсяги приватних грошових переказів у вересні зменшилися на 10,4% і становили 0,7 млрд доларів.
Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.
Заробітна плата, яку українці отримують з-за кордону, скоротилася на 23,9%, а інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали, збільшилися на 16,3%.
Загалом надходження офіційними каналами були на рівні вересня 2024 року, скоротившись лише на 1,4%, тоді як потік через неформальні канали зменшився на 22,0% порівняно з вереснем минулого року.
Усього за січень – вересень поточного року обсяги грошових переказів зменшилися на 12,6% і становили 6,3 млрд доларів: чиста оплата праці скоротилася на 19,6%, а приватні трансферти знизилися на 3,8%.
