Dagen: Норвегія оголосила про масштабну модернізацію кордону з росією

Норвегія оголосила про масштабну модернізацію свого 198-кілометрового кордону з росією, яка включатиме нові огорожі, системи спостереження та використання дронів для поліпшення моніторингу.

Про це повідомляє Dagen, передає Укрінформ.

За даними норвезького поліцейського управління, огорожі будуть встановлені в ключових точках, включаючи Скафферхуллет, колишній прикордонний перехід в Сер-Варангер, і єдиний офіційний прикордонний контрольно-пропускний пункт Норвегії з росією Сторског.

За словами чиновників, для моніторингу діяльності вздовж кордону також будуть встановлені сучасні датчики та камери спостереження.

Начальник поліції округу Фіннмарк Еллен Катрін Хетта сказала, що дрони можуть використовуватися на окремих ділянках кордону для поліпшення повітряного спостереження.

Осло вже отримало фінансування в розмірі приблизно 16,4 млн євро від Європейської комісії в кінці 2024 року. За даними поліції, новий прикордонний паркан у Скафферхуллеті коштуватиме близько 400 000 євро.

Підполковник Руне Ріппон із штабу оборони Норвегії наголосив, що військові та поліція поглиблять співпрацю в рамках ініціативи щодо зміцнення кордону.

«Ситуація з безпекою в Європі означає, що Норвегія вживає низку заходів для посилення прикордонного контролю», – сказав він.

Хоча Норвегія не є членом ЄС, вона є учасницею Шенгенської угоди та Європейської економічної зони, що дозволяє їй тісно співпрацювати з прикордонними та безпековими структурами ЄС.