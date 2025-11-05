Качка: В Україні обмеження воєнного стану є пропорційними та не йдуть далі, ніж потрібно

У звіті Європейської комісії про євроінтеграційний прогрес України зазначено, що обмеження під час воєнного стану є пропорційними та не перевищують необхідного рівня.
Про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Тарас Качка під час спільного брифінгу з послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою.
«Очевидно, що воєнний стан впливає на роботу демократичних інституцій і конституційних свобод. Але що відзначено у звіті, і для нас важливо, що обмеження воєнного стану є пропорційними та не йдуть далі, ніж потрібно. Це досить унікальна історія», – заявив Качка.
За його словами, це свідчить про те, що навіть у час воєнного стану Україна зберігає належний рівень демократичності, відкритості у свободі слова та роботі демократичних інституцій.
На думку Качки, це дійсно важливо, оскільки Україна зберігає демократичний характер суспільства і прагне після закінчення війни його відновити.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023