Качка: В Україні обмеження воєнного стану є пропорційними та не йдуть далі, ніж потрібно

У звіті Європейської комісії про євроінтеграційний прогрес України зазначено, що обмеження під час воєнного стану є пропорційними та не перевищують необхідного рівня.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Тарас Качка під час спільного брифінгу з послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою.

«Очевидно, що воєнний стан впливає на роботу демократичних інституцій і конституційних свобод. Але що відзначено у звіті, і для нас важливо, що обмеження воєнного стану є пропорційними та не йдуть далі, ніж потрібно. Це досить унікальна історія», – заявив Качка.

За його словами, це свідчить про те, що навіть у час воєнного стану Україна зберігає належний рівень демократичності, відкритості у свободі слова та роботі демократичних інституцій.

На думку Качки, це дійсно важливо, оскільки Україна зберігає демократичний характер суспільства і прагне після закінчення війни його відновити.