В партії Орбана вважають, що Угорщина зазнає атак у Європарламенті через відмову надсилати зброю в Україну

Затвердження у Європарламенті звіту щодо процедури за статтею 7 Договору про ЄС проти Угорщини у Будапешті розцінили як "політично мотивовану атаку" у відповідь на відмову Угорщини, зокрема, надавати військову підтримку Україні.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявила угорська євродепутатка, представниця партії прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "Фідес" Кінга Гал.
Євродепутатка з Угорщини обурилася через звіт Європарламенту про порушення урядом Орбана європейських цінностей і свобод.
"Сьогодні комітет Європарламенту проголосував за звіт щодо процедури за статтею 7 проти Угорщини. Це ще один ганебний крок у серії політично мотивованих атак проти Угорщини, що тривають вже багато років", – написала Гал у соцмережі Х (Twitter).
Вона зауважила, що політична група у Європарламенті "Патріоти за Європу", куди входить партія Орбана "Фідес", буде реєструвати поправки до звіту, зокрема про те, що "Угорщина зазнає атак через відмову надсилати зброю в Україну, не допускати нелегальних мігрантів до країни та не впроваджувати гендерну ідеологію в школи".
"Безпідставна, нескінченна процедура за статтею 7 проти Угорщини назавжди залишиться плямою на сторінках історії ЄС", – переконана угорська євродепутатка.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023