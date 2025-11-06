В партії Орбана вважають, що Угорщина зазнає атак у Європарламенті через відмову надсилати зброю в Україну

Затвердження у Європарламенті звіту щодо процедури за статтею 7 Договору про ЄС проти Угорщини у Будапешті розцінили як "політично мотивовану атаку" у відповідь на відмову Угорщини, зокрема, надавати військову підтримку Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявила угорська євродепутатка, представниця партії прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "Фідес" Кінга Гал.

Євродепутатка з Угорщини обурилася через звіт Європарламенту про порушення урядом Орбана європейських цінностей і свобод.

"Сьогодні комітет Європарламенту проголосував за звіт щодо процедури за статтею 7 проти Угорщини. Це ще один ганебний крок у серії політично мотивованих атак проти Угорщини, що тривають вже багато років", – написала Гал у соцмережі Х (Twitter).

Вона зауважила, що політична група у Європарламенті "Патріоти за Європу", куди входить партія Орбана "Фідес", буде реєструвати поправки до звіту, зокрема про те, що "Угорщина зазнає атак через відмову надсилати зброю в Україну, не допускати нелегальних мігрантів до країни та не впроваджувати гендерну ідеологію в школи".

"Безпідставна, нескінченна процедура за статтею 7 проти Угорщини назавжди залишиться плямою на сторінках історії ЄС", – переконана угорська євродепутатка.