Гаврилюк: Більшу частину збройового фінансування Міноборони спрямовує на безпілотники

Міноборони більшу частину збройового фінансування спрямовує на безпілотники, втім, лише частина моделей демонструє належну ефективність.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

"Нині вже понад 500 виробників працює у кластері БпЛА. Більша частина фінансового ресурсу, який виділяється Міністерством оборони на ОВТ, спрямовується на закупівлю безпілотних систем. Крім того, аби пришвидшити забезпечення потреб військ, окремий фінансовий ресурс спрямовується безпосередньо на військові частини для децентралізованих закупівель безпілотників. Водночас об’єктивна оцінка результативності дронів свідчить, що лише частина з них має необхідну ефективність", - пояснив він.

Гаврилюк відзначив, що наразі наявна велика кількість різних типів безпілотних літальних апаратів, втім, кількість не завжди гарантує результат на полі бою.

"Оцінка ефективності бойового застосування дронів на фронті відповідними програмами, які дають доволі точний результат, вказує на певні проблеми. Маємо максимальнно вкладатися в масштабування найефективніших зразків", - наголосив генерал-лейтенант.

Ще одна проблема – тривалий час виконання замовлень. Часто від моменту отримання потреби від Генерального штабу на закупівлю дронів до їх постачання виробником у війська минає кілька місяців.

"Вимоги до технічних характеристик БпЛА через зміну обстановки на полі бою змінюються практично упродовж одного - трьох місяців. Тому Міноборони запровадило систему DOT-Chain Defence", - сказав Гаврилюк.

Він запевнив, що DOT-Chain Defence вже показала позитивні результати для закупівель безпосередньо військовими частинами.

З 2026 року планується здійснювати через DOT-Chain Defence 70% закупівель безпілотних систем для військових частин. Решта 30% залишиться централізованою закупівлею для створення резерву на випадок зриву децентралізованих поставок.