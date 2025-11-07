Войти

ЄС досяг попередньої домовленості щодо приєднання України до Європейського оборонного фонду

Євросоюз 5 листопада досяг попередньої домовленості щодо приєднання України до Європейського оборонного фонду, бюджет якого становить близько 8 млрд євро. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Як відомо, Фонд (EuropeanDefenceFund) здійснює фінансування спільних досліджень та розробок в оборонній сфері між європейськими країнами. Мета - зміцнення конкурентоспроможності і технологічної незалежності оборонної промисловості Євросоюзу.

Зазначається, що Україна в межах угоди отримає доступ до спільних європейських досліджень і розробок в оборонній сфері.

Основний аспект домовленості - заходи стимулювання інвестицій у сферу оборони в межах чинного європейського бюджету з метою реалізації плану ReArm Europe. Він спрямований на збільшення оборонних витрат і зміцнення військових спроможностей ЄС.

За словами латвійського євродепутатаРіхардаКолса, який проводив переговори від парламенту, угода є "чітким сигналом, що ЄС нарешті починає ставитися до оборонних інвестицій з серйозністю, якої вимагають часи".

План ReArm Europe передбачає залучення європейськими країнами до 800 млрд євро на оборону.

