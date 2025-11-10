Міненерго поінформувало представників країн G7 про стан в українській енергетиці

Відбулася спеціальна зустріч керівників G7+ з питань енергетичної підтримки України, учасників якої поінформували про складну ситуацію в енергосекторі через російські обстріли.
Про це повідомило Міністерство енергетики, передає Укрінформ.
«Заступник міністра енергетики України Роман Андарак взяв участь у спеціальній зустрічі керівників G7+ з питань енергетичної підтримки України. Він поінформував партнерів про складну ситуацію в українській енергетиці, що склалася внаслідок комбінованих прицільних російських атак по обʼєктах критичної інфраструктури», - йдеться у повідомленні.
Андарак під час зустрічі наголосив, що з початком опалювального сезону ворог посилив удари про енергооб’єктах, значних пошкоджень зазнала газова галузь та система передачі електроенергії. Крім того, останнім часом Росія активізувала обстріли залізничної інфраструктури, яка забезпечує критично важливу логістику та функціонування економіки.
Заступник міністра подякував партнерам за вже надану Україні підтримку і ознайомив з нагальними потребами енергосектору. Серед них, зокрема, потреба у додаткових обсягах імпорту газу, системи для забезпечення активного і пасивного захисту енергообʼєктів, трансформатори, мобільні підстанції, мобільні генератори, акумуляторні батареї.
Під час засідання учасники також ознайомилися з оновленою інформацією партнерів щодо підтримки закупівель Україною природного газу.
