Голова ЄК: Є пропозиція внести корективи у семирічний бюджет ЄС, аби заспокоїти невдоволення депутатів

Європейська комісія в понеділок запропонувала внести корективи у семирічний бюджет ЄС, аби заспокоїти невдоволення євродепутатів, що пригрозили зірвати ухвалення документа.

Як пише "Європейська правда", про це на Х повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн розповіла, що провела переговори з президенткою Європейського парламенту Робертою Метсолою та прем'єр-міністеркою Данії, що головує в Раді ЄС, Метте Фредеріксен.

Глава Єврокомісії описала зустріч як конструктивну, додавши, що тепер "ми маємо чітке розуміння пропозицій і того, як діяти далі".

У липні Єврокомісія оприлюднила свій план перегляду семирічного бюджету ЄС, який діятиме з 2028 по 2034 рік.

Пропозиція передбачає об'єднання регіональних та сільськогосподарських субсидій у централізовані національні плани на суму 865 млрд євро, що викликало обурення регіонів, фермерів, міністрів сільського господарства та законодавців ЄС.

Законодавці ЄС пригрозили заблокувати переговори, якщо зміни не будуть внесені до 12 листопада.

У Єврокомісії запропонували, серед іншого, закріпити 10% як гарантовану мінімальний відсоток коштів, яка буде витрачатись на підтримку сільського господарства з централізованих фондів.

Наразі невідомо, чи буде цього достатньо для підтримки з боку законодавців, але голова Європарламенту після зустрічі з фон дер Ляєн назвала пропозиції "хорошим кроком вперед".