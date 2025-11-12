Міненерго: До опалювальног сезону вугілля і мазуту накопичено у понадзапланованих об’ємах

У межах підготовки та стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2025-2026 років Україна накопичила вугілля та мазуту більше, ніж було заплановано.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міненерго.
"Проведено аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах генерації і передачі, досягнуто запланованого рівня природного газу в ПСГ на рівні 13,2 млрд кубічних метрів, ми вийшли навіть на 13,3 млрд. Також вугілля і мазуту накопичено у понадзапланованих об’ємах", – зазначив заступник міністра енергетики Микола Колісник під час брифінгу, в якому також взяли участь представники Мінрегіону та НЕК "Укренерго".
Попри успішну підготовку, заступник міністра підкреслив, що ситуація в енергосистемі України залишається складною. Це безпосередньо пов’язано із триваючими російськими прицільними атаками по об’єктах української енергетичної інфраструктури.
Енергетики у цілодобовому режимі працюють над відновленням електропостачання та підключення об’єктів до резервних схем живлення.
Водночас у прифронтових регіонах робота аварійно-ремонтних бригад ускладнюється через безперервні російські обстріли цивільної енергетичної інфраструктури.
