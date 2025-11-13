Комітет Ради вимагає передбачити кошти на підвищення зарплати вчителям

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій закликав негайно вирішити питання підвищення рівня заробітної плати педагогічним працівникам.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію ВР.
Згідно з ухваленим рішенням, комітет звернувся до Комітету з питань бюджету та прем’єр-міністра України з вимогою передбачити кошти на підвищення зарплати вчителям до розміру трьох мінімальних заробітних плат.
Це звернення зроблене у межах підготовки проєкту Закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік" до другого читання.
Зазначимо, що станом на сьогодні розмір мінімальної зарплати становить 8000, а в проєкті держбюджету на 2026 рік, який уряд подав до парламенту, пропонується підвищити її до 8647 грн.
Голова комітету Сергій Бабак наголосив, що на реалізацію цієї реформи потрібно 13,5 млрд грн на рік. При цьому 45% одразу повертаються в бюджет через ПДФО, військовий збір та ЄСВ. Фактично додатковий обсяг коштів становить 7,4 млрд грн, що складає лише 0,15% від загального бюджету країни.
"Щороку ми, як держава, замовляємо підготовку понад 10 тисяч молодих вчителів в університетах. Вони навчаються за кошти держбюджету. Держава розраховує, що вони підуть працювати вчителями. Для чого це робить держава? Щоб потім ці спеціалісти йшли працювати в інші сфери через низьку зарплату молодого вчителя?" — зазначив він.
Голова комітету додав, що сьогодні молодий учитель із навантаженням 18 годин на тиждень чистими на руки отримує 8 162 грн (6 162 грн – оклад + 2 000 грн – надбавка).
Наразі Міністерство фінансів разом із Міністерством освіти та науки шукає найбільш ефективне рішення, щоб знайти кошти на підвищення зарплат педагогам, проте у поточних умовах збройної агресії пріоритетом залишаються заходи щодо обороноздатності та забезпечення функціонування бюджетної сфери. Вчителям обіцяють поетапне зростання: +30% із 1 січня 2026 року та ще +20% із 1 вересня.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023