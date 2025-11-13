Мінекономіки: Українські виробники вже дотримуються багатьох стандартів ЄС

Українські виробники вже дотримуються багатьох стандартів Європейського Союзу щодо безпеки та відстеження харчових продуктів, наступний крок – інтеграція агросектору до Спільної аграрної політики ЄС (САП).

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький під час круглого столу в Європейському парламенті, повідомляє Мінекономіки.

Висоцький зазначив, що українські фермери готові відповідати європейським стандартам. Зокрема, важливим є індивідуальне ставлення у межах реалізації Спільної аграрної політики ЄС. Йдеться про поетапне впровадження стандартів, перехідних періодів та інструментів підтримки, які дадуть можливість українським фермерам модернізуватися.

«Українські виробники вже дотримуються багатьох стандартів ЄС щодо безпеки та відстеження харчових продуктів, зокрема, експорту зерна та олійних культур. Наступний крок – інтеграція аграрного сектору до Спільної аграрної політики ЄС. Це підвищить конкурентоспроможність українських фермерів на європейському ринку та посилить продовольчу безпеку Європи», – наголосив Висоцький.

За результатами заходу передбачається посилити інституційну співпрацю між Україною та Єврокомісією, розробити модель поетапної інтеграції України у САП, а також узгодити графік адаптації стандартів, зокрема щодо засобів захисту рослин.

Європейські парламентарі підтвердили намір побудувати інтегровану, стійку та конкурентну європейську продовольчу систему, інтегрувавши Україну до САП.