Мінекономіки: Уряду представлять пропозиції щодо нового складу Наглядової ради Енергоатома протягом тижня

Протягом тижня уряду представлять пропозиції щодо нового складу Наглядової ради Енергоатома.

Оновлення ради спрямоване на посилення антикризового управління. Про це повідомляє Міністерство економіки, дозвілля та сільського господарства.

Зазначено, що за дорученням прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства у взаємодії з партнерами країн G7 протягом тижня подасть на затвердження уряду пропозиції щодо нового складу Наглядової ради Енергоатома.

Відомо, що вже розпочато роботу зі списками можливих кандидатів, а радник, який допомагає міністерству, вже обраний.

В умовах повномасштабної війни Наглядова Рада державної енергетичної компанії має відповідати не лише за стратегічний розвиток, а й за:

- антикризове управління,

- своєчасну реакцію на ризики,

- забезпечення безпеки та сталості роботи компанії.

Оновлення складу Ради спрямоване саме на посилення цих функцій, а також на забезпечення швидкої взаємодії компанії з антикорупційними та аудиторськими органами, міжнародними партнерами та суспільством.

Йдеться про необхідність адаптації системи корпоративного управління до нових викликів - швидших рішень, антикризових механізмів і посиленої відповідальності.

Розуміючи непричетність Наглядової Ради до будь-яких дій, які стали предметом уваги правоохоронних органів, Міністерство розраховує на їхню подальшу професійну підтримку у перехідний період - зокрема, у передачі матеріалів, документації та аналітичних напрацювань, необхідних для швидкого запуску роботи нового складу Ради.

Міністерство також відзначає, що перша Наглядова рада допомогла сформувати перші процеси та рамку сучасного корпоративного управління.

"Ми вдячні її членам за внесок у створення основи для подальшої трансформації компанії", - зазначили в міністерстві.