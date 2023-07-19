Кабмін ухвалив зміни, необхідні для старту великої приватизації

Кабінет міністрів ухвалив технічні зміни, необхідні для старту великої приватизації через систему Prozorro.Продажі. Про це 18 липня повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зокрема, було затверджено постанову, якою встановлюється порядок авторизації та організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації. Також були запроваджені положення, спрямовані на убезпечення електронних аукціонів від їх зриву недобросовісними учасниками.

За словами заступника міністра економіки Олексія Соболева, ухвалені урядом зміни визначають технічні вимоги до електронних маркетплейсів, які матимуть право працювати з великою приватизацією.

Загалом на сьогодні в системі Prozorro.Продажі акредитовано понад 40 таких маркетплейсів, однак працювати з великою приватизацією зможуть лише ті з них, які будуть відповідати вимогам.

Також зміни мають вдосконалити проведення онлайн-торгів з малої приватизації, щоб зменшити кількість недоброчесних учасників, які зривають аукціони з продажів держмайна.

Тепер учасник електронного аукціону, який посів друге місце за підсумками торгів, не матиме права відмовитися від очікування рішення щодо першого переможця.

Якщо ж недоброчесні учасники торгів, які посіли перше або друге місця, відмовлятимуться від сплати суми за актив, державний бюджет отримуватиме гарантійні внески обох учасників - майже 40% від стартової ціни обʼєкта.