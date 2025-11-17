Федієнко: Якщо людина заброньована на критично важливому підприємстві, то вона має фізично перебувати в Україні

14 листопада у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №14210, який передбачає розширення підстав для тимчасового обмеження виїзду громадян України за кордон для працівників підприємств критичної інфраструктури.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на картку законопроєкту.
Законопроєкт пов’язаний із законом №13335, підписаним президентом Володимиром Зеленським 31 жовтня.
Як пише "Суспільне", цей закон регулює трудові відносини в умовах воєнного стану та передбачає тимчасове бронювання військовозобов’язаних на підприємствах критичної інфраструктури та оборонно-промислового комплексу на 45 днів від дати підписання трудового договору.
Текст законопроєкту №14210 та пояснювальна записка наразі не оприлюднені.
Співавторка Ірина Фріз пояснила, що документ передбачає тимчасове обмеження виїзду лише для осіб, які порушили закон про військовий облік і отримали пільгове бронювання на 45 днів для усунення порушень. Після усунення порушень і підтвердження бронювання ці громадяни зможуть подорожувати за кордон без додаткових обмежень.
За словами Фріз, працівники, заброньовані за стандартною процедурою, зможуть виїжджати для підписання міжнародних контрактів, доставки гуманітарної допомоги та інших міжнародних завдань, передбачених державою.
Водночас вона повідомила, що Міноборони виступало проти пільгового бронювання для порушників військового обліку, однак більшість у парламенті не врахувала ці застереження. Вона наголосила, що ухвалення закону без належного контролю може створити ризик появи нових схем виїзду за кордон.
"Його ухвалення лише гарантує, що впровадження цього закону на практиці не стане легалізованою схемою для виїзду за кордон через відпустки або відрядження під час бронювання", — написала Фріз.
Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко уточнив, що законопроєкт передбачає тимчасову заборону виїзду для осіб, заброньованих на період мобілізації та воєнного стану.
"Якщо людина офіційно заброньована на підприємстві, яке критично важлива для країни, то вона має фізично перебувати в Україні, щоб виконувати ці функції", - написав він.
