ЄС планує залучити Україну до “військового Шенгену”

Євросоюз планує залучити Україну до ініціатив щодо “військового Шенгену” та створення загальноєвропейського простору військової мобільності, які спрямовані на прискорення переміщення військ і техніки територією Європи.

Про це заявила висока представниця ЄС із питань зовнішньої політики Кая Каллас під час презентації концепції “військового Шенгену” у Брюсселі.

У ЄС підтверджують, що Україна стане частиною загальноєвропейського простору військової мобільності.

«Ми хочемо розширити коридори військової мобільності на Україну. Це стало б гарантією безпеки, що означає, що ми могли б надавати швидшу підтримку в разі потреби», – заявила Каллас.

Україна неодноразово згадується й у проєкті нового Регламенту ЄС про військову мобільність.

17 листопада документ був наданий Раді ЄС та Європейському парламенту для подальшого ухвалення за звичайною законодавчою процедурою.

«Життєво важливо для інтересів безпеки ЄС, щоб положення Регламенту застосовувалися в країнах-кандидатах на вступ (до ЄС. – Ред.), особливо в Україні та Молдові. У цьому контексті слід брати до уваги рівень узгодженості спільної зовнішньої та безпекової політики країн-кандидатів», – йдеться в документі.

Регламент має надати Україні суттєві переваги: поліпшення транспортної інфраструктури подвійного призначення, узгодження правил транспортування військової техніки та спрощення процедур перетину кордонів у межах Європи.

«Ці заходи сприятимуть швидшому переміщенню військової допомоги в напрямку України та до східних кордонів Союзу. Спільно ці зусилля можуть допомогти зміцнити стійкість логістичних зв’язків України з Союзом та сприятимуть ширшим цілям зміцнення європейської безпеки та оборони», – зазначають автори документа.

Єврокомісія також наголошує на важливості українського бойового досвіду.

«Війна росії проти України надає безцінні уроки для ЄС, держав-членів та партнерів у сфері військової мобільності. Група з питань військового транспорту та мобільності може запросити Україну, Молдову та країни Європейської економічної зони як спостерігачів з метою використання їхнього цінного військового досвіду та підготовки України до її майбутнього членства в ЄС», – йдеться у документі.

Нагадаємо, 19 листопада Євросоюз офіційно презентував проєкт “військового Шенгену”, створений для пришвидшення пересування військ у межах Європи.

Вісім держав Європи підписали протокол про наміри щодо забезпечення військової мобільності.