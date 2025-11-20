Войти

Експерт: Апокаліпсису з опаленням у тилових містах України взимку не буде

"Апокаліпсису" з опаленням у тилових містах України взимку 2025-2026 року не буде. Водночас саме опалення може бути обмеженим – з нижчою температурою. Про це у відео LIGA.net заявив Олександр Харченко, директор організації "Центр досліджень енергетики".

"Дивіться, я доволі великий оптиміст, в тому сенсі, що апокаліпсису ще не буде. Не буде формату "Алчевськ-2006" в якомусь великому українському місті (того року місто на сході України залишилось без опалення у 20-градусний мороз через аварію на теплотрасі. – Ред.)", – заявив експерт.

За його словами, в Україні вистачає диверсифікації (різноманітності) джерел тепла для того, щоб "навіть якщо частина з них постраждає і буде недоступна – місто загалом не замерзло".

"Це стосується і Києва, де є дві великі ТЕЦ, але є і 180 станцій теплопостачання (так званих котельних в народі), які розподілені по всій території Києва. Це стосується також інших великих міст – у них у всіх є досить багато джерел", – пояснив Харченко.

Він зауважив: звісно, у "великій небезпеці" перебувають всі міста, які розташовані близько до російського кордону або лінії фронту: "Тому, що там КАБи, там прямі удари постійні – там складніше".

"Але якщо казати про [те, що] за межами прифронтової території, я думаю, що опалення може бути обмеженим. Себто може бути таке, що температура буде значно нижча за звичну: 10, 12, 15 градусів – таке може бути. Але апокаліпсису, впевнений, не буде", – підсумував експерт.

