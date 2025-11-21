Axios опублікувало усі пункти "мирного плану" США

"Мирний план", розроблений командою Трампа у консультаціях з РФ, передбачає низку нових поступок з боку України – у тому числі членством у НАТО, що не згадувалося у попередніх витоках про цей документ.

Про це повідомляє Axios, пише "Європейська правда".

Як зазначають, цей проєкт передав президенту України американський генерал Ден Дрісколл під час візиту до Києва, а президент України сказав, що "готовий обговорити" його з Трампом і командою.

Неназваний посадовець США сказав Axios, що у Трампа розглядають документ який такий, що може змінюватися у дискусіях зі сторонами, та що Україна нібито позитивно відреагувала позитивно щодо низки пунктів і змогла внести туди деякі свої пункти.

Пункти плану є наступними:

1. Підтвердження суверенітету України.

2. Підписання між Росією, Україною та Європою комплексної "угоди про ненапад", після якої суперечки останніх 30 років вважатмуться врегульованими.

3. Росія відмовляється від спроб експансії, а НАТО – від нових розширень, відтак йдеться про відмову України від вступу до НАТО.

4 Діалог між Росією і НАТО за посередництва США для врегулювання "усіх безпекових питань і створення умов для деескалації" задля глобальної безпеки.

5 Надійні безпекові гарантії для України. Щодо цього пункту анонімний співрозмовник зі США запевняє, що з боку Штатів Україна отримає конкретні гарантії – це перша така пропозиція за час останніх перемовин, але наразі невідомо, про які саме гарантії йдеться.

6 Україна зобов’язується обмежити армію 600 тисячами військовослужбовців (зараз це до 850 тисяч, у передвоєнний час – близько 250 тисяч).

7 Україна погоджується закріпити у конституції відмову від членства в НАТО, а Альянс має включити у свої статути пункт про відмову від прийняття України у майбутньому.

8 НАТО не розміщуватиме своїх сил в Україні. Прямо не йдеться про те, що це означає і неможливість окремих держав з "коаліції рішучих", не у межах спільних заходів НАТО, розмістити свій стримуючий контингент, проте Axios інтерпретував це таким чином.

9 У Польщі можуть розміщуватися європейські винищувачі.

10. Сполучені Штати зі свого боку "отримають компенсації за гарантію".

Україна втратить гарантії, якщо "нападе на Росію", у тому числі якщо "вдарить ракетою по Москві чи Петербургу"

У разі нової агресії Росії проти України буде "рішуча скоординована військова відповідь", відновлення усіх санкцій, відкликано "визнання нових територій" та обнулено усі переваги, які РФ отримує за даним документом.

11. В України не відбирають право вступу до ЄС і вона буде мати "короткостроковий доступ з преференціями до європейського ринку, доки це питання розглядається" (нагадаємо, ЄС не залучали до переговорів щодо документа).

12. Глобальний пакет заходів для відбудови України, що передбачає, але не виключно

створення Фонду розвитку України для інвестицій у розстаючі індустрії, у тому числі передові технології, дата-центри, передбачається видобуток мінералів та розвиток інсрфаструктури.

США обіцяють співпрацю з Україною для спільної відбудови, розвитку, модернізації та експлуатації української газової інфраструктури, включно з трубопроводами і газосховищами;

Передбачаються спільні зусилля для відновлення місцевостей, що постраждали від війни.

Світовий банк має розробити спеціальний пакет фінансування для прискорення цих зусиль.

13. З Росії знімають санкції та реінтегрують її у світову економіку. Зняття санкцій має бути поетапним, що мають обговорювати в деталях у подальшому. США починають довгострокову економічну співпрацю з РФ для "взаємного розвитку", що охоплюватиме енергетику, природні ресурси, у тому числі видобуток рідкісноземельних металів в Арктиці ШІ, дата-центри тощо.

Росію запрошують повернутись до Групи восьми, звідки її вигнали після агресії проти України у 2014 році.

Заморожені активи Росії не повертаються до неї автоматично у повному обсязі. 100 мільярдів доларів мають бути інвестовані в очолювані США зусилля з відбудови та інвестицій в Україну, при цьому США будуть отримувати 50% прибутків з цієї діяльності. Європа має додати ще 100 мільярдів на інвестиції у відбудову України.

Заморожені у Європі російські кошти мають бути розморожені. Решта заморожених активів мають бути вкладені в окремий американсько-російський інвестиційний механізм для реалізації проєктів у певних сферах для "посилення відносин і збільшення взаємного інтересу не повертатись до конфлікту".

15. Створення спільної американсько-російської робочої групи з безпекових питань для "просування й нагляду за дотриманням" усіх пуктів цього документа.

16. Росія має закріпити у законодавстві політику відмови від агресії щодо Європи та України.

17. США і Росія погодяться продовжити дійсність договорів про нерозповсюдження і контроль за ядерною зброєю, включно зі START I Treaty.

18. Україна погоджується зберігати без’ядерний статус.

Окупована Запорізька АЕС має бути запущена в роботу під наглядом МАГАТЕ, вироблена електроенергія порівну розподілятиметься між Україною і РФ 50/50. Немає згадок про те, що станція має повернутися під контроль України.

Україна і Росія мають "впровадити у школі й суспільстві програми, спрямовані на просування взаєморозуміння і толерантності до різних культур, викорінення расизму й упереджень". Україна й РФ мають "скасувати усі дискримінаційні заходи" та гарантувати права "на українські й російські (ймовірно, мають на увазі мову) медіа та освіту".

Мають бути заборонені "будь-яка нацистська ідеологія та діяльність".

Україна має прийняти законодавство ЄС щодо захисту мовних меншин та релігійної толерантності.

21. Окуповані Росією Крим, Луганська та Донецька області будуть визнані як "де-факто російські", у тому числі Сполученими Штатами.

Україна має віддати у тому числі неокуповану частину Донеччини. Ця територія буде вважатися демілітаризованою буферною зоною і буде міжнародно визнана як "російська", але присутність російських військ там буде заборонена.

У Херсонській та Запорізькій області бойові дії зупиняться по лінії фронту і по ній визнаватиметься де-факто контроль РФ над окупованими територіями.

Росія має піти з інших територій, які контролює за межами цих п’яти областей.

22. Після узгодження такого врегулювання щодо окупованих територій України і РФ, і Україна зобов’язуються не змінювати цю ситуацію силою, а в разі такого сценарію вищезгадані безпекові гарантії не діятимуть.

23. Росія зобов’язується не перешкоджати Україні у використанні Дніпра для комерційної діяльності, мають бути укладені домовленості щодо вільного транспортування зернових через Чорне море.

24. Має бути створений гуманітарний комітет для обміну військовополонених і загиблих "всіх на всіх", звільнення усіх цивільних заручників, у тому числі повернення українських дітей.

25. Україна має провести вибори протягом 100 днів (вочевидь з моменту підписання документа).

26. Передбачається повна амністія сторін за все, що відбулося під час війни, та відмова від подальших претензій чи позовів.

27. Угода є юридично зобов’язуючою. Для моніторингу її виконання має бути створена Рада миру на чолі з Трампом, а за порушення передбачаються санкції (схоже рішення Трамп придумав для сектору Гази).

28. пункт передбачає негайне припинення бойових дій після того, як сторони погодяться на ці умови; Україна й РФ мають відвести сили до визначених місць для початку виконання угоди.