Речник Генштабу ЗСУ назвав один із найбільш ефективних українських дронів

Одним із найбільш ефективних засобів нанесення уражень Силами оборони по території рф є на сьогодні дрон FP-1 від української компанії Fire Point, водночас їхня ракета-дрон FP-5 "Фламінго" наразі є експериментальною зброєю "з великим потенціалом розвитку", заявив речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій.

"За висновком фахівців Генерального штабу, одним із найбільш ефективних засобів "DeepStrike" є дрон Fire Point, а якщо кажучи точніше, дрон FP-1. Саме ці дрони роблять порівняно найбільший внесок в ураження та знищення десятків російських нафтопереробних заводів", - сказав він на заході "Великий діалог з компанією Fire Point" у п’ятницю.

Як зазначив речник, зокрема, останнє ураження по Рязанському НПЗ, попередні влучання в Саратовський, Новокуйбишевський, Волгоградський НПЗ тощо – це основні уражені цілі БПЛА Fire Point. Лиховій додав, що завдані рф збитки "обраховуються мільярдами доларів"., що значно перевищує витрати на виробництво та закупівлю дронів для цих уражень.

Він звернув увагу, що FP-1 має бойове застосування вже понад 2 роки, і "завдяки своїм бойовим якостям він став по-справжньому масовим основним ударним дроном ЗСУ для DeepStrike".

"І на даний час ці дрони, FP-1, становлять більшу частину БПЛА основних типів, які застосовуються для цих страйків. Близько половини вогневих завдань, в яких були застосовані БПЛА Fire Point, є успішними", - заявив речник.

Згідно з наведеними даними, за серпень-вересень 2025 року51% усіх застосованих Силами оборони БПЛА склали дрони FP-1 від Fire Point (йдеться про основні БПЛА, тобто з бойовою частиною масою більше 30 кг).

За висновком фахівців Генштабу, як зазначив Лиховій, FP-1 можна порівняти за ефективністю з БПЛА типу Ан-126 "Лютий", який виробляє державне підприємство "Антонов". Зокрема, однією з переваг дрону Fire Point є його ціна: вона майже втричі менша за "Лютого".

Як наголосив Лиховій, FP-1 – ефективний засіб дляDeepStrike, в той час як інший дрон компанії дрон FP-2 застосовується як засіб MiddleStrike (працює, наприклад, по тимчасово окупованих територіях).

Говорячи про ще один виріб компанії - FP-5 "Фламінго", речник повідомив, що "бойові пуски ракети-дрона Збройними силами України почалися навесні 2025 року".

"Вони продовжуються. Бойові застосування продовжуються, у тому числі, у листопаді. Якщо у випадку дрона - FP-1 ми відзначаємо значну ефективність, що було досягнуто за роки масового використання та доопрацювання, то, за висновками фахівців Генштабу ракеті-дрону FP-5 ще належить пройти цей шлях. Наразі ми говоримо, що це експериментальна зброя з великими заявленими тактико-технічними характеристиками та великим потенціалом розвитку. Але її вдосконалення ускладнюється високою ціною за один виріб і можливостями розробника", - пояснив він.