Матернова: Коаліція укриттів для України" скоординує зусилля в частині фінансування та побудови захисних споруд

"Коаліція укриттів для України" скоординує міжнародні зусилля в частині фінансування та побудови захисних споруд, досвід такої роботи в рамках програми Європейського Союзу "Ukraine Facility" вже є.

Про це розповіла посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

"Ми щиро раді долучитися до ініціативи Коаліції з питань укриттів цивільного захисту разом з нашими партнерами… Механізм інструменту "Ukraine Facility" також буде використаний в рамках діяльності цієї Коаліції", - сказала Матернова на брифінгу в четвер в Києві після Інавгураційної зустрічі "Коаліція укриттів для України: міжнародне партнерство задля безпеки населення".

Відповідаючи на питання агентства "Інтерфакс-Україна" щодо конкретних строків побудови необхідної для українців кількості украттів, Матернова зазначила, що в цій сфері Україна не починає з нуля, вона вже здобула певний досвід, як і міжнародні партнери – укриття вже будуються.

"Наш механізм фінансування "Ukraine Facility" був запроваджений для надання підтримки Україні, в тому числі і для розбудови укриттів. Маю зазначити суму в 140 млн євро, яка була виділена відповідно до компоненту "Ukraine Facility" саме для розбудови різного роду укриттів", - наголосила посол ЄС.

Вона уточнила, що за останній рік відвідала близько 10 укриттів, які було розбудовані за рахунок цього фінансування.

"Коли ми говоримо про Коаліцію укриттів цивільного захисту, ми говоримо про політичний поштовх, про координацію зусиль, а також і про практичні напрацювання, які вже існували до цього і на які ми будемо спиратися", - резюмувала Матернова.

Посол ЄС уточнила, що наразі спільними зусиллями вже зібрано 22 млн євро, які будуть вкладені в фонд "Коаліції укриттів".

"Сьогодні ми відзначаємо цю інавгураційну зустріч, нашу допомогу України у цій важливій цивільній сфері. Україна як один із найбільших партнерів в сфері розвитку отримала один із найбільший грантів, який Фінляндія наразі виділяє саме під цю коаліцію – ми говоримо про суму про 11 млн євро, яка виділяється наразі в фонд Коаліції", - зазначив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Міністерства закордонних справ Фінляндської республіки Вілле Тавіо.

Говорячи про терміни короткострокових та довгострокових проєктів, Тавіо зазначив: "По першому проєкту ми можемо дійти згоди вже в цьому році, після цього вже буде проведена незалежна пріоритетизація, і ми будемо надавати перевагу розбудові укриттів під школами та лікарнями".

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко своєю чергою зазначив, що згідно державної стратегії щодо побудови укриттів, до 2034 року 91% українців має бути забезпечений укриттями.

"Україна не зможе побудувати в таких пропорціях і масштабах, тому що потрібен величезний матеріальний та фінансовий ресурс. "Коаліція укриттів" саме про те, щоб максимально штовхнути процес побудови укриттів під школами, лікарнями, житловими будинкам, під об’єктами критичної інфраструктури", - пояснив він.

Глава МВС додав: "Ми надіємося, що перші об’єкти, які ми будемо в рамках Коаліції будувати, з’являться незабаром".