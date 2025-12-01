Рубіо: Мова йде про закінчення війни таким чином, щоб Україна була незалежною і суверенною

Державний секретар та радник з національної безпеки президента США Марко Рубіо, виступаючи на початку переговорів із делегацією України у Флориді, заявив, що сподівається на "більший прогрес" у досягненні угоди, яка покладе край майже чотирирічній війні.
Як пише Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Sky News.
"Мова йде не просто про закінчення війни. Мова йде про закінчення війни таким чином, щоб створити механізм і шлях вперед, які дозволять їм (Україні – ІФ-У) бути незалежними і суверенними, ніколи більше не вести війни і створити величезне процвітання для свого народу", – сказав він.
Рубіо зазначив, що для України це буде означати "не просто відбудувати країну, а увійти в еру надзвичайного економічного прогресу".
"Мова йде не лише про мирні угоди. Мова йде про створення шляху вперед, який залишить Україну суверенною, незалежною та процвітаючою. Ми сподіваємося сьогодні досягти ще більшого прогресу", - додав він.
В свою чергу, секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що делегація "працює над забезпеченням справжнього миру для України" та подякував президентові США Дональду Трампу за "ініціативу миру" і висловив вдячність команді президента.
"Ми вдячні Сполученим Штатам та їхній команді за допомогу. США чують нас, США підтримують нас, США йдуть поруч з нами, і ми вдячні за все, що було зроблено", - заявив він.
Умєров також зазначив: "Ми обговорюємо майбутнє України, безпеку України, недопущення повторення агресії проти України, процвітання України, відновлення України".
