Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Міненерго: У сфері відновлюваних джерел енергії адаптуємо наші закони до європейських

91

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері відновлюваних джерел енергії".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Документ розроблений Міністерством енергетики на виконання плану для Ukraine Facility та зобов'язань України як сторони договору про заснування енергетичного співтовариства.

"Членство України у Європейському Союзі залишається незмінним пріоритетом для Уряду. Прийняття цього проєкту Закону стане важливим кроком для імплементації законодавства Європейського Союзу в рамках глави 15 «Енергетика» переговорних розділів про вступ України до ЄС, а також Плану для Ukraine Facility", – заявив виконувач обов'язків Міністра енергетики України Артем Некрасов.

Документ імплементує положення законодавства ЄС у сфері відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) та передбачає наступне.

Гармонізацію термінології — приведення національної термінології у сфері ВДЕ у відповідність до термінології ЄС.

Оновлення системи обліку — впровадження нових особливостей розрахунку частки енергії з ВДЕ та формування національного цільового показника.

Створення енергетичних спільнот — законодавче закріплення спільнот відновлюваної енергії та особливостей їх функціонування.

Спрощення дозвільних процедур — впровадження основних принципів дозвільних процедур для проєктів ВДЕ відповідно до вимог законодавства ЄС.

Міжнародну співпрацю — механізм проведення статистичних трансферів з державами-членами ЄС, реалізації спільних проєктів та схем підтримки ВДЕ.

Спеціальні зони розвитку — особливості формування спеціальних зон для розвитку відновлюваної енергетики, установок зберігання енергії та мережевої інфраструктури.

Екологічні стандарти — уточнення критеріїв сталості та скорочення викидів парникових газів для біопалив, біорідин та палив з біомаси.

Прийняття законопроєкту дозволить Україні виконати зобов'язання у рамках підготовки до вступу в ЄС та привести національне законодавство у сфері відновлюваної енергетики у відповідність до європейських стандартів. Це створить правову основу для розвитку «зеленої» енергетики та залучення інвестицій у галузь.

Міненерго
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 1 декабря 2025
Воскресенье, 30 ноября 2025
Суббота, 29 ноября 2025
Пятница, 28 ноября 2025
Четверг, 27 ноября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023