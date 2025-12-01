Зеленський: Маркарова продовжить допомагати нашій державі як мій радник із питань відбудови України та інвестицій

Президент Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову своєю радницею, доручивши їй питання відбудови України та залучення інвестицій. Про це він повідомив у Telegram-каналі.

Зеленський наголосив, що цей крок є частиною ширшої стратегії, спрямованої на захист і стійкість України.

"Відсьогодні Оксана Маркарова продовжить допомагати нашій державі як мій радник із питань відбудови України та інвестицій. Ми обов'язково захистимо нашу незалежність і право України бути суверенною європейською державою. Ми забезпечуємо Україні здатність захищатися та в щоденному режимі вже майже 4 роки протистояти повномасштабній російській агресії. Попри всі складнощі ми забезпечуємо Україні необхідну зброю, системи ППО, достатній ресурс для внутрішньої стійкості", – зазначив президент у телеграмі.

За словами Зеленського, наразі існує довгострокова мета – забезпечити для України можливість відбудуватися після бойових дій і поновити "нормальний економічний розвиток".

"Це завдання для уряду України, всіх наших інституцій, українського бізнесу, і вважаю, що кожен, хто може допомогти в цьому Україні, має допомагати", – наголосив президент.

Указ №872/2025 про призначення Маркарової позаштатним радником президента з питань відбудови та інвестицій вже оприлюднений на сайті глави держави.

Маркарова обіймала посаду посла України у Сполучених Штатах Америки з 25 лютого 2021 року по 27 серпня 2025 року.