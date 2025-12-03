Допомога українцям у 6 500 гривень: коли почнуть виплачувати

В Україні триває реалізація державної програми Зимова підтримка, спрямованої на надання додаткової фінансової допомоги громадянам. Днями стартували виплати 1 000 гривень Зеленського. Водночас не всі українці, які подавали заяви через застосунок Дія, отримали гроші одночасно.
Паралельно держава готує до запуску ще одну програму – виплату 6 500 грн для найбільш вразливих категорій населення.
Коли почнуть виплачувати 6 500 грн, читайте в матеріалі Фактів.
Першими 1 000 Зеленського почали отримувати ті, хто подав заявки через Дію 15 та 16 листопада.
Міністр соціальної політики Денис Улютін наголосив, що процес виплат відбувається поетапно. Виплати здійснюються траншами, залежно від дати подання заяви та роботи банків. Тому частина українців побачить гроші пізніше. Денис Улютін наголосив, що про наступні хвилі нарахувань повідомлятимуть окремо.
Зимова тисяча є одноразовою виплатою і надається всім громадянам, які проживають в Україні, включно з дітьми (заявки на них подають батьки).
Паралельно готується до запуску програма виплати 6 500 грн для людей, які належать до найбільш вразливих груп. З 21 листопада вже подано понад 230 тисяч заяв. Коли прийде 6 500 грн розповів Денис Улютін на своїй сторінці у Facebook.
Перші нарахування уряд обіцяє розпочати з 10 грудня. Заявникам радять стежити за повідомленнями в Дії та від банків, щоб не прогавити, коли надійдуть гроші за програмою Тепла зима 6 500.
Всю інформацію щодо нарахувань 1 000 грн чи 6 500 грн можна відстежувати у застосунку Дія. Додаткові консультації надають Мінсоцполітики та інші відповідальні установи.
Програма Зимова підтримка покликана допомогти українцям пережити складний період, а поетапний підхід до виплат забезпечує стабільний і контрольований розподіл державних коштів.
