Рубіо: США - єдині в світі, хто може подолати розрив між Україною і росією

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що зараз - ідеальний час для росії і України, щоб закінчити війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Марко Рубіо Fox News.

За словами Рубіо, США - єдині в світі, хто може подолати розрив між обома сторонами, і вони цим займаються.

"Зрештою, все залежить від них. Якщо вони вирішать, що не хочуть завершувати війну, війна продовжиться. Але ми спробуємо її закінчити", - сказав він.

Держсекретар США зазначив, що США не можуть "безкінечно фінансувати Україну", хоч би скільки тривала війна.

З іншого боку, за словами Рубіо, нереалістично, щоб Росія продовжувала війну ще 4 - 5 років.

"В якийсь момент цієї війни Росія контролювала набагато більше територій України, ніж зараз. Якщо подивитися на карту березня - квітня після вторгнення і порівняти її з картою зараз, українці відкинули росіян сильно назад. Вони вже досягли багато через свою хоробрість, сміливість і того, як самовіддано воюють, - сказав Рубіо.

Проте, констатував він, зараз війна перетворилася на війну на виснаження.

"На жаль, росіяни показують готовність приносити в жертву 7 тисяч солдатів на тиждень заради своїх цілей", - сказав він.

Тому США зараз намагаються зрозуміти, як можна закінчити війну, щоб захистити майбутнє України і щоб обидві сторони могли це прийняти.