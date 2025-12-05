Відстрочка від мобілізації за сімейними обставинами: що передбачено

Відповідно до закону № 3633-IX про мобілізацію, окремі категорії українців можуть отримати відстрочку від призову через сімейні обставини.

Це стосується тих випадків, коли людина має близьких родичів на утриманні або інші важливі сімейні підстави, які дають право тимчасово не призиватися на службу.

Хто має право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами у 2025 році — про це в матеріалі Фактів ICTV.

Відстрочка не звільняє особу від військової служби, а лише відкладає її на певний термін. Однією з причин звільнення може бути відстрочка за сімейними обставинами. Людина, яка її отримала, все одно залишається на військовому обліку.

Право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами мають:

Особи, які мають одного зі своїх батьків з інвалідністю І чи ІІ групи або одного з батьків чоловіка або дружини з-поміж осіб з інвалідністю І чи ІІ групи — за умови відсутності інших, невійськовозобов’язаних осіб, які, відповідно до закону, зобов’язані їх утримувати.

Це не стосується випадків:

якщо такі особи самі є особами з інвалідністю та потребують постійного догляду;

перебувають під арештом (крім домашнього арешту);

відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі.

Здійснювати догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи, у разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб, може лише одна особа з-поміж військовозобов’язаних (за вибором самої особи з інвалідністю).

Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Але крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів більш ніж за три місяці.

Жінки (чоловіки), піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, що має інвалідність I чи II групи.

Жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, помер, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі. А також у разі, якщо особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду або запис про батька такої дитини в Книзі реєстрації народжень здійснений на підставі частини 1 статті 135 Сімейного кодексу України.

Жінки, чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня.

Особа, яка має дитину із тяжкою травмою, котра потребує трансплантації органа, паліативної допомоги, що підтверджується відповідним документом, але якій не було встановлено інвалідність.

Усиновлювачі, на утриманні яких перебуває дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років.

Опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі, піклувальники, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, віком до 18 років.

Зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір’ю (батьком чи матір’ю дружини (чоловіка), якщо вони самі потребують постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) або лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) закладу охорони здоров’я.

Опікуни особи, яка була визнана судом недієздатною.

Особи, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю І чи ІІ групи.

Чоловіки та жінки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), що проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною 6 статті 2 закону України Про військовий обов’язок і військову службу.

Втратили близького родича (чоловік/дружина, діти, батьки, рідні брат/сестра), який загинув або зник безвісти під час захисту України з 2014 року.

Право на відстрочку від мобілізації, якщо дружина має інвалідність 3 групи, передбачено пунктом 12 частини 1 статті 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Основною умовою для оформлення відстрочки є саме наявність інвалідності третьої групи у дружини. При цьому не потрібно доводити, що чоловік доглядає за нею або утримує — дружина може працювати або бути зареєстрованою як ФОП.

Але інвалідність дружини має бути пов’язана з однією з таких причин:

онкологічне захворювання;

відсутність кінцівки або кисті руки/стопи ноги;

відсутність одного з парних органів.

Також закон передбачає відстрочку, якщо інвалідність спричинена іншим захворюванням, але при цьому дружина одночасно страждає на: