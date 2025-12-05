Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Президентка ЄК пропонує прийняти рішення щодо використання заморожених активів росії більшістю голосів країн ЄС

82
Президентка ЄК пропонує прийняти рішення щодо використання заморожених активів росії більшістю голосів країн ЄС

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пропонує прийняти рішення щодо використання заморожених активів росії для допомоги Україні не одноголосно, а простою більшістю голосів країн-членів ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За інформацією видання, використовуючи юридичні хитрощі, Єврокомісія готує спосіб обійти будь-які загрози вето з боку таких лідерів, як угорський прем'єр Віктор Орбан, а разом з ним і принцип одностайної згоди щодо зовнішньої політики, який існує з часів Римського договору, що заснував Європейське Співтовариство в 1957 році.

Навіть союзники України заявили, що фон дер Ляєн перевіряє межі влади ЄС, пропонуючи використати надзвичайні заходи для надання Україні позик у розмірі до 210 млрд євро. Критики стверджували, що вона порушує закони блоку.

Зазначається, що подібна зухвалість - ознака того, що серед європейських столиць зменшується готовність продовжувати фінансувати Київ з власних бюджетів після майже чотирьох років війни.

Додатково підігріває ситуацію і раптовий інтерес президента США Дональда Трампа до використання заморожених активів Росії як частини мирної угоди, за якою вони вливаються в інвестиційні фонди, що очолюються США.

Ініціатива фон дер Ляєн має на меті представити європейським лідерам, які зберуться на саміт через два тижні, два основні варіанти для збереження платоспроможності України - залучити кошти за рахунок спільного бюджету ЄС або видати позику за рахунок російських активів, яка не буде повернута, доки Москва не сплатить повоєнні репарації.

Перший варіант вимагає одноголосного схвалення, а другий вимагатиме лише зваженої більшості лідерів.

Зазначається, що надзвичайні повноваження на практиці позбавлять такі країни, як Угорщина, можливості використовувати своє вето на продовження санкцій, щоб вивільнити російські активи та відтермінувати позику Україні.

За словами чиновників, ознайомлених із закритими обговореннями, якщо пропозицію буде прийнято, вона майже напевно викличе судові оскарження, але процес може затягнутися, що буде на руку Україні та союзникам.

Єврокомісія виправдовує використання надзвичайних заходів "необхідністю збереження стабільності економіки союзу", стверджуючи, що війна Росії проти України та її гібридні атаки в Європі становлять загрозу для процвітання, а повернення грошей Москві може погіршити ситуацію.

Національні експерти з права почнуть детально вивчати текст сьогодні, 4 грудня, подальше обговорення відбудеться серед послів держав-членів 5 грудня.

Єврокомісія зазначає, що "терміновий характер пропозиції" означає, що не було проведено "консультацій із зацікавленими сторонами" та відповідних "оцінок впливу" пропозиції.

фон дер Ляєн
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 5 декабря 2025
Четверг, 4 декабря 2025
Среда, 3 декабря 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023