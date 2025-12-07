Ландау: Європейські країни з 2022 року й до 2025-го переказали росії більше коштів, ніж Україні

Європейські країни з початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році й до повернення Дональда Трампа до влади у 2025-му могли переказати росії більше коштів, ніж Україні, заявив заступник держсекретаря США Крістофер Ландау.
"У зв'язку з моєю поїздкою до Європи цього тижня я запитав у Держдепу, чи країни Європи надали більше грошей (а) Росії чи (б) Україні між вторгненням у лютому 2022 року та поверненням президента Трампа до влади у січні 2025 року", - написав Ландау у соцмережі Х.
За його словами, він був здивований, що відповідь була "Росія". "І дуже ймовірно! Я знав, що багато з цих країн пов'язали свої енергетичні статки з Росією, але я не мав уявлення про масштаби цього, або як (сукупно) це затьмарювало їхню допомогу Україні", - зауважив він.
Ландау також оприлюднив діаграму, на якій представлено гроші, надіслані до Росії та позначені синім кольором, а також гроші, надіслані до України та позначені помаранчевим.
