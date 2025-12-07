Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Ландау: Європейські країни з 2022 року й до 2025-го переказали росії більше коштів, ніж Україні

110

Європейські країни з початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році й до повернення Дональда Трампа до влади у 2025-му могли переказати росії більше коштів, ніж Україні, заявив заступник держсекретаря США Крістофер Ландау.

"У зв'язку з моєю поїздкою до Європи цього тижня я запитав у Держдепу, чи країни Європи надали більше грошей (а) Росії чи (б) Україні між вторгненням у лютому 2022 року та поверненням президента Трампа до влади у січні 2025 року", - написав Ландау у соцмережі Х.

За його словами, він був здивований, що відповідь була "Росія". "І дуже ймовірно! Я знав, що багато з цих країн пов'язали свої енергетичні статки з Росією, але я не мав уявлення про масштаби цього, або як (сукупно) це затьмарювало їхню допомогу Україні", - зауважив він.

Ландау також оприлюднив діаграму, на якій представлено гроші, надіслані до Росії та позначені синім кольором, а також гроші, надіслані до України та позначені помаранчевим.

Європа, Ландау
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Воскресенье, 7 декабря 2025
Суббота, 6 декабря 2025
Пятница, 5 декабря 2025
Четверг, 4 декабря 2025
Среда, 3 декабря 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023