НКРЕКП підвищить тарифи у 2026 році в два етапи

Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила тарифи операторів системи розподілу на 2026 рік. Підвищення тарифів заплановано у два етапи.
Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна".
НКРЕКП затвердила тарифи операторів системи розподілу (ОСР), які працюють за: стимулюючим регулюванням (RAB), методологією "Витрати+".
Підвищення тарифів буде поетапним, аналогічно тарифу НЕК "Укренерго":
Середнє зростання тарифів на 1 етапі складе 3,2%:
На 2 етапі підвищення тарифів становитиме 0,2%.
