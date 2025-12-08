Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

НКРЕКП підвищить тарифи у 2026 році в два етапи

108

Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила тарифи операторів системи розподілу на 2026 рік. Підвищення тарифів заплановано у два етапи.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна".

НКРЕКП затвердила тарифи операторів системи розподілу (ОСР), які працюють за: стимулюючим регулюванням (RAB), методологією "Витрати+".

Підвищення тарифів буде поетапним, аналогічно тарифу НЕК "Укренерго":

  • 1 етап - з 1 січня 2026 року;
  • 2 етап - з 1 квітня 2026 року.

Середнє зростання тарифів на 1 етапі складе 3,2%:

  • для 1 класу — до 12%;
  • для 2 класу — 2%.

На 2 етапі підвищення тарифів становитиме 0,2%.

НКРЕКП
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 8 декабря 2025
Воскресенье, 7 декабря 2025
Суббота, 6 декабря 2025
Пятница, 5 декабря 2025
Четверг, 4 декабря 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023