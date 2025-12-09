Войти

У Раді зареєстровано законопроєкт щодо реформи НКРЕКП

115

8 грудня група з 11 народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №14282, який передбачає масштабну реформу Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на карту законопроєкту.

Як повідомив один з ініціаторів законопроєкту, народний депутат Андрій Жупанин, документ розроблявся за консультаціями із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства. Пропозиції міжнародних партнерів враховані в тексті законопроєкту.

Законопроєкт пропонує три основні напрямки реформування енергорегулятора.

Повна ротація складу. Усі діючі члени НКРЕКП будуть замінені протягом 12 місяців у три етапи. Це рішення стало реакцією на заклик вищого керівництва країни щодо перезавантаження енергосектору після скандалу з Галущенком.

Міжнародний контроль відбору. Конкурсний відбір нових членів комісії удосконалять за участі представників Європейської комісії та Енергетичного Співтовариства. Процедура оцінювання кандидатів стане прозорішою та ефективнішою.

Інституційна незалежність. Регулятор отримає більше повноважень у розпоряджанні людськими та фінансовими ресурсами, що має посилити його автономність від політичного впливу.

Прийняття реформи є обов'язковою вимогою Меморандуму з Міжнародним валютним фондом, а також передбачене програмою Ukraine Facility – інструментом фінансової підтримки ЄС для України.

Станом на 8 грудня законопроєкт передано на розгляд керівництву Верховної Ради. Серед 11 співавторів документа – депутати Максим Хлапук, Анатолій Костюх, Олег Семінський, Анастасія Радіна, Інна Совсун, Володимир Цабаль, Роман Грищук, Роксолана Підласа, Ярослав Железняк та Олексій Мовчан.

