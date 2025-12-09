Плетенчук: росія намагається створювати аналоги українських морських дронів

росія намагається створювати аналоги українських морських дронів, однак їхня дієвість поки не підтверджена, а українські ВМС зосереджуються на знищенні лише військових цілей.

У телеефірі про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Він наголосив, що українські сили вражають виключно кораблі, а не цивільні судна. росія, навпаки, пошкодила понад 130 мирних суден.

"Ми вражаємо не судна, а кораблі. Це важлива різниця. росіяни зі свого боку пошкодили понад 130 цивільних суден. Це так, до слова", - зазначив Плетенчук.

Він уточнив, що удари рф по цивільних суднах є лише частиною спектру загроз, які ВМС оцінюють щодня.

"Коли вас копіюють - це означає лише те, що ви йдете попереду", - сказав речник.

Плетенчук пояснив, що російські спроби повторити українські технології свідчать про перевагу України. Він підкреслив, що створення дрона не дає миттєвого результату. Потрібні випробування і перевірка в боях.

"Буде період апробації. Створити якусь одиницю озброєння - це ще далеко не все. Її треба випробувати у бойових умовах щодо стійкості. Це і навігаційне обладнання. Це і бойове", - пояснив він.

Речник повідомив, що рф відкрито говорить про намір посилювати розробки в галузі морських дронів. Українські ВМС уважно стежать за цим і продовжують нарощувати власні можливості.

"Ми теж враховуємо це у своїй повсякденній діяльності", - додав Плетенчук.