Плетенчук: росія намагається створювати аналоги українських морських дронів

росія намагається створювати аналоги українських морських дронів, однак їхня дієвість поки не підтверджена, а українські ВМС зосереджуються на знищенні лише військових цілей.
У телеефірі про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Він наголосив, що українські сили вражають виключно кораблі, а не цивільні судна. росія, навпаки, пошкодила понад 130 мирних суден.
"Ми вражаємо не судна, а кораблі. Це важлива різниця. росіяни зі свого боку пошкодили понад 130 цивільних суден. Це так, до слова", - зазначив Плетенчук.
Він уточнив, що удари рф по цивільних суднах є лише частиною спектру загроз, які ВМС оцінюють щодня.
"Коли вас копіюють - це означає лише те, що ви йдете попереду", - сказав речник.
Плетенчук пояснив, що російські спроби повторити українські технології свідчать про перевагу України. Він підкреслив, що створення дрона не дає миттєвого результату. Потрібні випробування і перевірка в боях.
"Буде період апробації. Створити якусь одиницю озброєння - це ще далеко не все. Її треба випробувати у бойових умовах щодо стійкості. Це і навігаційне обладнання. Це і бойове", - пояснив він.
Речник повідомив, що рф відкрито говорить про намір посилювати розробки в галузі морських дронів. Українські ВМС уважно стежать за цим і продовжують нарощувати власні можливості.
"Ми теж враховуємо це у своїй повсякденній діяльності", - додав Плетенчук.
