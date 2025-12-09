Французький банкір погрожував генеральній директорці Euroclear через російські активи, - дослідження

Французький банкір, тісно пов’язаний із Росією і який співпрацює з Euroclear, нібито погрожував його генеральній директорці на тлі напружених переговорів ЄС щодо заморожених активів Кремля. Про це йдеться у спільному розслідуванні EUobserver, бельгійських журналу Humo і газети De Morgen та британської громадської організації Dossier Center.

Банкір Олів’є Юбі є членом ради директорів Mfex, дочірньої компанії бельгійського фінансового гіганта Euroclear, що утримує 193 млрд євро активів Центрального банку Росії, заморожених через санкції ЄС за повномасштабне вторгнення російського диктатора Володимира Путіна в Україну у 2022 році.

Формально Юбі не має жодної управлінської чи консультативної ролі в групі, однак його посада забезпечила йому привілейований доступ до найвищого керівництва Euroclear напередодні переговорів ЄС з Бельгією щодо використання російських коштів для закупівлі озброєння для України й покриття її базових потреб.

Водночас Юбі має настільки тісні зв’язки з Росією, що за останні 10 років здійснив туди 155 поїздок.

Юбі також зловживав своїм привілейованим становищем в Euroclear, намагаючись організувати зустрічі між генеральною директоркою Валері Урбен і своїми контактами в російських спецслужбах. Джерела розслідувачів також повідомили, що Юбі погрожував їй і ще одному керівнику Euroclear після їхньої відмови.

Попри все це, Урбен не отримала захисту бельгійської поліції. А бельгійська розвідка не змогла розслідувати діяльність Юбі, оскільки він проживав у Франції та Швеції, тоді як французька охоронна фірма, яку найняв Euroclear, ніколи про нього не чула – попри очевидні "червоні прапорці" в його поведінці.

Це поставило серйозні питання щодо того, чи достатньо захищений Euroclear – "скарбниця ЄС", що управляє 41 трлн євро іноземних активів, і чи не давали його керівники інформацію бельгійській владі, посадовцям ЄС або медіа під тиском, зазначають розслідувачі.

Урбен, зокрема, сказала французькій газеті Le Monde 15 листопада в рідкісному інтерв’ю, що вона розгляне можливість подати до суду на інституції ЄС, якщо ті торкнуться російських коштів.

Вона також сказала бельгійському мовнику VRT 5 грудня, що гроші слід залишити недоторканими. Це було за кілька годин до того, як прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрілися на вечері в Брюсселі для обговорення питання напередодні саміту ЄС 18 грудня, на якому має бути ухвалене остаточне рішення.

Згідно з даними, які виявили Dossier Center, Юбі забронював 155 рейсів у Росію й назад між 1 січня 2015 року та 18 грудня 2024 року. Він літає переважно до Москви й Санкт-Петербурга, але також у більш екзотичні місця в Сибіру, такі як Архангельськ, Іжевськ, Казань, Красноярськ, Новосибірськ, Томськ і Єкатеринбург.

Його дружина, Аннетт Юбі, у той самий період літала в Росію й назад близько 40 разів, іноді разом з ним, а іноді сама, показують дані бронювань.

Враховуючи увагу до Euroclear, це робить Юбі особою, яка цікавить західні розвідки, що стежили за тим, хто має доступ до заморожених мільярдів Путіна.

Юбі також зазначив в онлайн-автобіографії, що він є членом Російського географічного товариства (РГТ). Раніше РГТ очолював Путін, його президентом був колишній міністр оборони Росії Сергій Шойгу, крім того, товариство тісно співпрацює з російськими розвідкою й армією.

РГТ досі не підпадає під санкції США чи ЄС і може працювати досить вільно. Зокрема у 2025 році воно проводило заходи в Будапешті й Відні.

Щодо нібито погроз Юбі на адресу керівників Euroclear, повідомляється, що він уперше підійшов до Урбен під час зустрічі високого рівня незабаром після того, як вона стала генеральною директоркою 7 травня 2024 року.

"Він [Юбі] сказав їй: "Двоє моїх друзів хочуть вас побачити". Він показав їй їхні фотографії [на своєму телефоні] – двох високопоставлених офіцерів російської розвідки, які хотіли зустрітися з Валері Урбен у Женеві. Вона була шокована", – розповів співрозмовник EUobserver.

Незабаром після цього Урбен звернулася за захистом бельгійської поліції для себе та своєї родини. Однак у Національному кризовому центрі Бельгії їй відмовили без пояснення причин. Тоді Урбен найняла охоронців із бельгійської приватної охоронної компанії.

Пізніше Euroclear залучив значно більшу французьку охоронну компанію Amarante для забезпечення безпеки свого керівництва.

Одночасно Юбі у середині 2024 року також просив члена виконавчого комітету Euroclear зустрітися з контактами російської розвідки й погрожував, що його будинок може "загорітися" або що його домашня тварина може "раптово померти", якщо він не виконає це прохання, повідомили джерела EUobserver.

У першій половині 2025 року цей високопосадовець Euroclear став учасником насильницького інциденту біля бару.

Після цього Юбі зв’язався з Урбен і сказав: "Ти ж не хочеш закінчити так, правда?", повідомили джерела EUobserver.

Сама Урбен від коментарів відмовилася.

Тим часом, коли Юбі телефонували з питанням, чому він так часто літає до Росії, він відповів: "Це моє приватне життя".

"Я навіть більше не є радником [Euroclear]… З 2022 року я не був у Брюсселі", – додав він.

Речник Euroclear Томас Черчілль надав більше деталей після розмови з директором Mfex щодо розслідування.

"Він [Юбі] їздив до Росії лише з особистих причин, ніколи – для Euroclear. Як ви, мабуть, знаєте, він активно опікується балетом, зокрема – Большого театра", – сказав Черчілль.

"Він також є меценатом опери у Франції й Росії", – додав речник.

Черчілль не відповів на запитання, чому любов Юбі до Большого театру, що не має філій за межами Москви, змушує його літати у віддалені місця в Сибіру.

На запитання про нібито погрози Юбі на адресу Урбен і неназваного другого високопосадовця, речник Euroclear сказав: "Валері Урбен публічно заявила, що отримувала погрози. Вона не назвала від кого. Я теж не буду цього говорити, але вона була під загрозою".

Ще один інсайдер Euroclear, добре знайомий з Юбі, зазначив, що бельгійські колеги підозрювали його у співпраці або з російською розвідкою, або з французькою, або з обома – як подвійного агента.

Юбі 68 років, він походить з елітного паризького середовища. Навчався в École nationale des ponts et chaussées, одній з найстаріших і найпрестижніших інженерних шкіл у Франції, та в Массачусетському технологічному інституті у США. За словами самого Юбі, він недовго працював у французьких посольствах у Празі й Москві під час холодної війни, проте французьке міністерство закордонних справ у Парижі відмовилося це підтверджувати.

Пізніше Юбі працював у французькому банку Paribas (тепер BNP Paribas) і страховій компанії Axa, а також співзаснував Mfex у 1999 році, яку Euroclear придбав у 2021 році.

Він також був активним у колах зовнішньої політики ЄС, відвідуючи такі заходи, як World Policy Conference (WPC) у 2023 і 2024 роках, де спілкувався з високопоставленими чиновниками ЄС, а також з російськими гостями, зокрема викладачами Московського державного інституту міжнародних відносин (МГІМО), що готує дипломатів і відомий як майданчик для вербування російських агентів.