Експерт: Український енергоринок продовжує стрімко занурюватися в боргову кризу

Український енергоринок продовжує стрімко занурюватися в боргову кризу, яку інвестори сприймають як сигнал нестабільності та непрогнозованості.
Як пише РБК-Україна, про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
За його словами, одна з ключових причин накопичення боргів - надмірно розширений перелік підприємств, які не можна відключати від електропостачання навіть за несплату:
"Насамперед, на балансуючому ринку є понад 5 тисяч підприємств в Україні, які не підлягають відключенню від електричної енергії, тому що вони відносяться до критичної інфраструктури, але не всі вони дійсно потрібні надзвичайно… десь відсотків 60-70 можуть вийти з цього списку", - зазначив він.
Омельченко також наголосив, що ситуацію ускладнює не лише проблема неплатежів, а й системні перекоси у регулюванні:
"І зараз не тільки ця проблема, а проблема ПСО, тобто перехресного субсидування і багато чого іншого. Вони і зеленої енергетики, і населення. Все це створює викривлення ринку і незрозумілу ситуацію для інвесторів насамперед", - сказав експерт.
За таких умов прихід нових інвестицій стає фактично нереалістичним, додає він:
"Вони не будуть інвестувати в таку енергетику. Коли вони не розуміють, як ця модель працює, а працює вона лише, ми бачимо, на борги. Тобто борги породжують нові борги і так далі", - додав він.
Експерт порівняв теперішню ситуацію з кризою кінця 90-х, коли борги досягли пікових значень і вимагали радикальних рішень:
"Ця ситуація була десь в 90-х роках і це призвело до надзвичайно складної ситуації… і прийшлося приймати якісь вже хірургічні дії", - резюмував Омельченко.
